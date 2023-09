Embrace Autumn op Apple Days a Market To Go am Lehigh Valley

Bereet Iech prett fir d'Hierschtsaison am Lehigh Valley am Upëff vum Apple Days Festival ze begréissen, organiséiert vun historesche Bethlehem Museums & Sites. Dëse Hierschtfest fënnt e Samschdeg a Sonndeg vun 10 bis 5 an der scenescher Burnside Plantation statt.

Apple Days bitt eng Rei vun Aktivitéiten an Attraktiounen fir Besucher vun all Alter. Vun leckerem Iessen an Desserten bis Live Musek an historesch Demonstratiounen, et gëtt eppes fir jiddereen. D'Participanten kënnen och Ponyfahrten a verschidde Kanneraktivitéiten genéissen.

Dëst Joer stellt Apple Days e puer spannend nei Ergänzunge fir de Festival vir. Fir déi éischte Kéier wäerte si e Samschdeg e Cornhole Tournoi organiséieren. D'Participanten kënnen eng zwee-Persoun Team bilden a fir eng Chance konkurréiere fir ze gewannen. Zousätzlech kënnen Déiereliebhaber sech ronderëm versammelen a kucken wéi adorable Schwäin faarweg Konschtwierker kreéieren. D'"Pigcasso" Biller, déi ze kafen sinn, maachen fir eenzegaarteg Souveniren.

D'Besucher kënnen och matmaachen op d'Feier vum Burnside's 275. Gebuertsdagsparty. Hëlleft Iech op eng Kolonial-themed Gebuertsdagsparty virzebereeden andeems Dir un Aufgaben deelhëlt wéi Kleeder wäschen, Gebuertsdeeg kachen an den Dësch decken.

Zousätzlech zu de Festivalaktivitéiten, bitt Historic Bethlehem Museums & Sites eng Chance fir jonk Kënschtler un engem Apple Days Logo Design Concours deelzehuelen. De Gewënner Design erstallt vun engem Student an de Grad 3-6 gëtt an all Marketing Promotiounen fir Apple Days 2024 gewisen.

Entrée Ticketen fir Apple Days sinn ze kafen, mat Remise fir Pre-Bestellung. Allgemeng Entrée ass $ 10 virum Samschdeg an $ 12 um Dag vum Event. Kanner (4-17) kënne fir $ 5 matmaachen. Famill Packs sinn och verfügbar, mat Single-Dag Packs op $ 25 (fir zwee Erwuessener an zwee Kanner) an zwee-Dag Packs op $ 30 (valabel fir Samschdes a Sonndeg). Fir déi, déi interesséiert sinn fir lokal Brauen ze schmaachen, kënnen Apple Brauerei Zelt Passë fir $ 25 virum Samschdeg an $ 27 am Dag vum Event kaaft ginn.

Wann Dir Loscht hutt op Desserts, kënnt Dir se e Freideg um Market to Go virbestellen an ofhuelen. Wéi och ëmmer, wann Dir virbestallt Desserten e Samschdeg oder Sonndeg kaaft, ass d'Entrée vum Festival erfuerderlech.

Parken um Festival Terrain ass limitéiert, also ass et unzeroden op der Moravian University Lot op der Ostseit vum Monocacy Creek ze parken an de kuerze Wee op de Festival ze huelen. Shuttle Service ass verfügbar vun Nitschmann Middle School op Burnside Plantation fir déi, déi léiwer net fueren.

Andeems Dir op Apple Days deelhëlt, wäert Dir net nëmmen eng super Zäit hunn, awer Dir wäert och historesch Bethlehem Muséeën & Siten ënnerstëtzen an hirer Missioun fir 20 historesch Landmarken zu Bethlehem ze erhaalen. Zousätzlech wäert Dir zu der lokaler Wirtschaft bäidroen andeems Dir Lehigh Valley a regional Geschäfter ënnerstëtzen.

Fir Ticketen a méi Informatiounen, besicht historicbethlehem.org.

Quellen:

Historesch Bethlehem Muséeën & Siten.