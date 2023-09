Neien iPhone 15 Lineup Enthüllt vun Apple mat Präisschnëtt fir iresch Benotzer

Apple huet offiziell seng lescht Linn vun iPhones a Smart Watches enthüllt, mat der Ukënnegung vun der iPhone 15 Gamme an der Apple Watch Series 9. Während den Tech Riese d'Präisser vun hiren iPhones an den USA erhéicht huet, kréien d'iresch Benotzer eng Remise. Den iPhone 15 Pro fänkt bei 1,239 € un, e Präisschnëtt vun 100 € vum leschte Joer Modell. Den iPhone 15 fänkt bei € 979 un, am Verglach zu € 1,029 virun engem Joer. Den iPhone 15 Plus huet och säi Präis op 1,129 € vun 1,179 € reduzéiert.

Apple zielt fir d'Gesamt Benotzererfarung mat hiren neien Apparater ze verbesseren, trotz den Erausfuerderunge vun der aktueller Liewenskäschtekris. Déi nei iPhones verspriechen eng verbessert Uruffqualitéit, Fotografie, an d'Adoptioun vun engem Standard USB Ladeport. D'iPhone 15 Pro Modeller wäerten e personaliséierbaren Handlungsknäppchen hunn, während den iPhone 15 Pro e méi haltbaren Titan Design an e méi mächtege Kamerasystem huet.

D'iPhone 15 Gamme wäert mam A16 Chip ausgestatt sinn, während d'Pro Modeller den aktualiséierten A17 Chip hunn. D'iPhone 15 huet och d'USB C Verbindung fir Opluedstatiounen an Daten Transfermaart ugeholl, am Aklang mat der EU d'Deadline Standardiséiere Opluedstatiounen vun 2024. Zousätzlech, Apple huet d'Noutfall Satellit Méiglechkeeten vun der iPhone erweidert, der Strooss Assistance via Satellit.

Apple huet och d'Apple Watch Series 9 agefouert, déi eng Gestekontrollfunktioun huet, d'Veraarbechtung vu Siri Ufroen op der Auer selwer, a verbessert Integratioun mam HomePod. D'Firma prioritär weider Nohaltegkeet, mat Efforte fir Plastik aus der Verpackung ze eliminéieren, 100% recycléiert Materialien ze benotzen an op propper, erneierbar Energiequellen ze vertrauen.

Quellen:

– PP Foresight Analyst Paolo Pascatore

- Apple seng offiziell Ukënnegung

Definitiounen:

- USB C: Eng universell Serienbusverbindung déi allgemeng benotzt gëtt fir Laden an Datentransfer an elektroneschen Apparater.

- A16 an A17 Chips: bezitt sech op d'Prozessoren, déi an Apple Apparater benotzt ginn, mat A17 déi méi nei a méi mächteg Versioun.

- Noutsatellitfäegkeeten: D'Fäegkeet vun engem Apparat fir mat engem Satellitennetz ze verbannen fir Kommunikatioun an Hëllef an Noutsituatiounen.