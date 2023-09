Apple ass agestallt fir seng lescht Generatioun vun Apparater z'entdecken, dorënner den héich antizipéierten iPhone 15, op hirem alljährlechen Keynote Event den 12. September. Analysten a Konsumenten waarden op d'Evenement, an hoffen den innovativen Offer vun der Tech Mark ze gesinn.

De Phillip Shoemaker, Grënnungsdirekter vum Apple App Store an Exekutivdirekter vun Identity.com, betount d'Noutwennegkeet vun Apple fir säin Ökosystem auszebauen andeems se nei Weeër fir den App Store opmaachen. Shoemaker proposéiert d'Funktionalitéit vum App Store ze verlängeren an nei Aarte vun approuvéierten Apps op de Maart z'erméiglechen. Wéi och ëmmer, hien erkennt datt Apple an der Vergaangenheet zéckt fir esou Ännerungen ze maachen.

Den App Store gouf laang gelueft fir seng Qualitéitskontroll a Sécherheetsmoossnamen awer kritiséiert fir seng "zougemaach System" Approche. Kritiker argumentéieren datt dës Approche d'Zorte vun Apps limitéiert déi entwéckelt kënne ginn a wéineg Plaz fir Innovatioun léisst. Shoemaker mengt datt et entscheedend ass fir Apple nei Forme vu Funktionalitéit z'erreechen an no méi Flexibilitéit am App Store ze striewen.

Zousätzlech fir den App Store ze diskutéieren, deelt Shoemaker och Abléck iwwer déi erwaart Präisbereich fir déi kommend iPhone 15 Apparater. Och wann spezifesch Detailer knapp sinn, gëtt et Spekulatiounen datt déi nei iPhones verbessert Features a verbessert Leeschtung ubidden, déi mat engem méi héije Präiss Tag kommen.

Wéi dem Apple säin alljährlechen Keynote Event ukomm ass, geet d'Erwaardung an d'Opreegung ronderëm d'Enthüllung vum iPhone 15 weider. Apple-Enthusiaster an Tech-Enthusiaster si gär ze gesinn wat d'Firma am Geschäft huet an ob et d'Innovatioun an d'Verbesserunge liwwert, déi se vun der ikonescher Mark erwaart hunn.

Definitiounen:

- Ökosystem: Am Kontext vun der Technologie bezitt en Ökosystem op eng Sammlung vu verbonne Software, Hardware a Servicer, déi zesumme schaffen fir eng vereenegt Benotzererfarung ze kreéieren.

– App Store: Apple seng digital Verdeelungsplattform fir mobil Apps verfügbar op iOS Apparater.

Quellen:

