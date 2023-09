Apple kritt Patent fir Matt Schwaarz Material, kéint Variant op iPhones a MacBooks bréngen

Apple huet e Patent kritt deen d'Firma erlaabt e matte schwaarze Material op seng Produkter ze benotzen, dorënner iPhones a MacBooks. De Patent, deen am Joer 2020 agefouert gouf, gouf viru kuerzem vum US Trademark and Patent Office (USTPO) guttgeheescht.

D'Benotzung vu matte Schwaarz an Apple Produkter ass populär bei de Konsumenten, wéi bewisen duerch d'Verëffentlechung vun der schwaarzer Matte iPhone 7 Variant virun e puer Joer. Wéi och ëmmer, de Feedback fir d'iPhone 7 Serie war net positiv genuch fir Apple fir de Modell weider ze bidden. Dëse Patent suggeréiert datt Apple elo eescht iwwer de matte schwaarze Material ass a wëll garantéieren datt seng Produkter déi gewënscht Qualitéit entspriechen ier se se um Maart lancéiert.

De Patent erlaabt Apple anodiséierte matte schwaarzen Deeler ze benotzen déi e flawless, spaltfräien Finish ubidden. Biller, déi de Patent begleeden, weisen och op d'Méiglechkeet vun enger matte schwaarzer Variant fir iPhones an Apple Watches. Och wann et dëst Joer onwahrscheinlech ass, well déi nei iPhone 15 Serie geschwënn lancéiert ass, seet de Patent datt e matte schwaarzen iPhone an der nächster Zukunft agefouert ka ginn.

Nieft iPhones mécht de Patent d'Dier op fir matte schwaarze MacBooks, déi zënter Joerzéngte net vun Apple ugebuede ginn. Matte schwaarze Skins si populär bei MacBook Benotzer, an dëse Patent weist datt Apple vläicht eng matte schwaarz Optioun fir seng Laptops betruecht.

Wat déi kommend iPhone 15 Serie ugeet, déi erwaart gëtt Modeller wéi den iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro an iPhone 15 Pro Max ze enthalen, ginn et Rumeuren iwwer grouss Kamera Upgrades, dorënner eng Periskopobjektiv. D'Pro Modeller kënnen och e Titankierper hunn, potenziell de Präis vum Produkt erhéijen.

Et ass kloer datt Apple nei Optiounen fir seng Produkter exploréiert, an de Patent fir de matte schwaarze Material seet datt d'Firma aktiv d'Aféierung vun dëser Variant berücksichtegt. Wéi opgereegt Fans gespaant op d'Verëffentlechung vun der iPhone 15 Serie waarden, wäert nëmmen d'Zäit soen ob eng matte schwaarz Optioun zu den Offere wäert sinn.

