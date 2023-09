Apple's Chips hiergestallt an den USA, awer d'Verpackung nach ëmmer an Taiwan gemaach

Laut The Information, Apple's Chips, hiergestallt vun Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ginn an der neier Fabréck zu Phoenix, Arizona gemaach, wéi ugekënnegt vum Apple CEO Tim Cook. Wéi och ëmmer, dës Chips musse fir d'Montage zréck op Taiwan geschéckt ginn, well d'Fabréck an Arizona déi néideg Ariichtungen feelt fir déi méi fortgeschratt Chips ze packen.

Verpackung ass déi lescht Etapp vun der Chipfabrikatioun, wou d'Komponente an engem Gehäuse versammelt gi fir Geschwindegkeet a Kraafteffizienz ze verbesseren. Wärend Chips fir iPads a Macs ausserhalb vun Taiwan verpackt kënne ginn, mussen d'iPhone Chips am Land versammelt ginn. Dës Verpackungsmethod gouf vun Apple zënter 2016 benotzt.

Nieft Apple huet TSMC och aner Cliente wéi NVIDIA, AMD, an Tesla, deenen hir Chipmodeller, dorënner NVIDIA's H100, och op Taiwan fir d'Verpakung geschéckt musse ginn. Déi fortgeschratt Verpakung déi um iPhone benotzt gëtt gëtt gemellt datt Google och fir seng zukünfteg Pixel Telefone benotzt gëtt.

D'US Regierung, duerch d'CHIPS Act, huet substantiell Finanzéierung gesat fir Chipfabrikatioun an den USA ze stimuléieren an d'Vertraue vun auslännesche Fournisseuren ze reduzéieren. Dës Beweegung zielt d'US Halbleiterindustrie ze stäerken amgaang Spannungen mat China iwwer Taiwan.

Wärend d'Regierung en National Advanced Packaging Manufacturing Programm etabléiert huet fir Chipverpackungen an d'USA ze bréngen, kritt se wesentlech manner Finanzéierung am Verglach mat Chipfabrikatioun. Den Institut fir Printed Circuits huet gesot datt dëst e Manktem u Prioritéite fir d'Verpakung weist. TSMC huet keng Pläng fir Verpackungsanlagen an den USA ze bauen wéinst den héije Käschte involvéiert a wäert méiglecherweis all zukünfteg Verpackungsmethod an Taiwan ubidden.

