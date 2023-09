Apple adoptéiert den USB-C Standard fir zukünfteg iPhone Verëffentlechungen

No Joere vu Resistenz huet Apple Inc. endlech dem USB-C Standard kapituléiert a wäert et fir all zukünfteg iPhone Verëffentlechungen benotzen. D'Firma benotzt seng propriétaire Lightning Hafen fir Apparat Opluedstatiounen zanter 2012. Iwwerdeems de Lightning port huet eng eenzegaarteg verkafen Punkt fir Apple ginn, et war och eng Belaaschtung fir Konsumenten wéinst den héije Käschte vun Ersatz Kabelen.

D'Entscheedung fir op USB-C ze wiesselen kënnt nodeems d'Europäesch Unioun (EU) e gemeinsamt Ladegerätermandat am Oktober 2022 ënnerschriwwen huet. Laut dem Mandat mussen all Handyen, Pëllen a Kameraen déi an der EU verkaaft ginn en USB Type-C Laden hunn port. Laptops wäerten am Joer 2026 verfollegen. D'Direktiv gouf agefouert fir onnéideg Ladegeräter ze reduzéieren an d'Laden iwwer Apparater ze standardiséieren.

Apple ass staark géint de gemeinsame Chargeurmandat gewiescht, a argumentéiert datt et Innovatioun verstäerkt. Wéi och ëmmer, d'Firma huet zënter zouginn datt et keng aner Wiel huet wéi ze erfëllen. Tatsächlech huet Apple schonn USB-C a senger iPad Air am Joer 2020 an der 10. Generatioun iPad am Joer 2022 integréiert.

D'Bewegung op USB-C bréngt d'Bequemlechkeet fir d'Konsumenten, well se net méi brauchen fir verschidde Ladekabelen fir verschidden Apparater ze droen. Zousätzlech wäert et méiglecherweis d'Käschte vun Ersatzkabel reduzéieren, well USB-C Kabele méi einfach verfügbar sinn an allgemeng manner deier wéi Lightning Kabelen.

D'Decisioun vun Apple fir den USB-C Standard fir zukünfteg iPhone Verëffentlechungen ze adoptéieren gëtt offiziell am September 12 mat der Start vum iPhone 15. Dëst markéiert d'Enn vun enger Ära fir Apple an den Ufank vun enger méi universeller Opluedserfahrung fir Konsumenten.

