An dësem Artikel wäerte mir déi Top gratis a bezuelte iPhone Apps an den USA entdecken. Dës Apps bidden eng Vielfalt vu Funktiounen a këmmere sech op verschidden Interessen a Bedierfnesser.

Ënnert den Top gratis iPhone Apps an den USA ass eng Notabele App Temu: Shop Like a Billionaire. Temu erlaabt d'Benotzer fir Luxusartikelen ze shoppen an de Liewensstil vun engem Milliardär z'erliewen. Eng aner populär App ass YouTube TV, déi eng breet Palette vu Streaming Inhalter ubitt fir d'Benotzer ze genéissen. TikTok, bekannt fir seng viral kuerz Videoen, mécht och d'Lëscht.

Op der anerer Säit, déi bescht bezuelte iPhone Apps an den USA enthalen Minecraft, e ganz populärt Spill dat Spiller erlaabt hir eege Welten ze kreéieren. Geometry Dash ass eng aner bezuelte App déi Musek a Fäegkeet-baséiert Spillsaach kombinéiert. Dat bekannte Brietspill, MONOPOLY, huet och eng digital Versioun fir iPhone Benotzer.

Aner bezuelte Apps, déi d'Lëscht maachen, enthalen Heads Up!, e lëschtegt Party-Spill, a Plague Inc., e strategescht Simulatiounsspill, wou d'Spiller e Pathogen kreéieren an entwéckelen fir d'Mënschheet z'infizéieren an ze wëschen.

Dës Apps bidden eng Rei vun Ënnerhalung Optiounen, vu Spiller ze Liewensstil Erfahrungen. Egal ob Dir no engem luxuriéise Shopping-Erfarung sicht oder e faszinéierende Spill fir ze spillen, et ginn Optiounen am App Store verfügbar.

