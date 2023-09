D'Apple Watch Series 9: Nei Features a Verbesserungen

Vum Jay Peters

Apple huet viru kuerzem seng lescht Smartwatch, d'Apple Watch Series 9, op hirem Wonderlust Event enthüllt. D'Serie 9 kënnt mat verschiddenen neie Featuren a Verbesserungen déi seng Funktionalitéit an d'Benotzererfarung verbesseren.

Eng bemierkenswäert Ergänzung ass den neie S9 SiP (System am Package), dee mat enger mächteger CPU mat 5.6 Milliarde Transistoren, eng GPU déi 30% méi séier ass, an e Véier-Kär neurale Motor bitt. Dësen Upgrade erlaabt Siri Ufroe fir direkt um Apparat ze veraarbecht ginn, wat zu enger verbesserter Reaktiounsfäegkeet resultéiert. Ausserdeem enthält d'Smartwatch elo eng zweet Generatioun ultra-breetband Chip, verbessert d'Präzisioun ze fannen wann se mat engem iPhone verbonne sinn.

D'Apple Watch Series 9 huet och e méi hell Bildschierm, fäeg fir 2000 nits z'erreechen, wat zweemol d'maximal Hellegkeet vu sengem Virgänger ass, d'Serie 8. Dëse verbesserte Display suergt fir besser Visibilitéit och an helle Outdoor-Ëmfeld.

Eng bemierkenswäert Ergänzung zu der Serie 9 ass de "Double-Tap" Geste, ähnlech wéi d'Tapp Feature, déi mam Apple Vision Pro demonstréiert gëtt. Dëst erlaabt d'Benotzer Telefonsgespréicher ze beäntweren oder mat der Auer interagéieren andeems se hiren Zeigefanger an Daumen zesummen tippen. D'Double-Tap Feature gëtt duerch e Softwareupdate am Oktober verfügbar.

Wat d'Designoptiounen ugeet, wäert d'Serie 9 an Aluminium an enger Rei vu Faarwen verfügbar sinn, dorënner rosa, Starlight, Sëlwer, Mëtternuecht, a Produktrot. Edelstahl Versioune wäerten a Gold, Sëlwer a Grafit verfügbar sinn. Virbestellunge kënnen ab Dënschdeg gesat ginn, mat Disponibilitéit geplangt fir den 22. September. De Basismodell fänkt bei $ 399 un.

Apple huet och ëmweltfrëndlech Verbesserunge gemaach mat der Serie 9. Wann se mat der neier Sport Loop Band gepaart gëtt, gëtt d'Apple Watch Series 9 dem Apple säin éischten Kuelestoffneutral Produkt. Zousätzlech erlaabt déi méi kleng Verpackung méi effizient Versand.

D'Apple Watch Series 9 follegt d'lescht Joer Serie 8, déi Temperatursensoren a Crash Detection agefouert hunn. Et ass och derwäert den Apple Watch Ultra ze ernimmen, e méi robuste Modell mat engem méi groussen Ecran an engem separaten Action Button. D'Serie 9 kënnt mat watchOS 10, dem Apple säi leschten Smartwatch Betriebssystem deen eng nei Benotzerinterface an aktualiséiert Versioune vu Kär Apps ubitt.

Insgesamt bitt d'Apple Watch Series 9 bedeitend Upgrades wat d'Performance, d'Hellegkeet vun der Display an innovative Funktiounen ugeet. Et ass weider eng féierend Smartwatch Optioun fir Benotzer déi no enger Mëschung vu Stil, Funktionalitéit an Ëmweltbewosstsinn sichen.

