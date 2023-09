Apple enthüllt neien Apple Watch Ultra 2 mat beandrockende Features

By

Apple, den Tech Riese, huet seng lescht Ergänzung zu der Apple Watch Serie mat der Start vun der Apple Watch Ultra 2 agefouert. Dës nei Smartwatch huet eng bemierkenswäert Batterieleszäit vu bis zu 36 Stonnen op enger eenzeger Ladung. Ausserdeem, am Low-Power Modus, verlängert d'Batteriedauer op beandrockend 72 Stonnen.

Ee vun de Standout Feature vun der Apple Watch Ultra 2 ass dat exklusivt Auer Gesiicht genannt 'modular ultra' dat Apple speziell fir dësen Apparat entwéckelt huet. Zousätzlech ass d'Smartwatch mat dem S9 Chip ausgestatt, wat verbessert Leeschtung an Effizienz ubitt.

Mat engem Startpräis vun $ 799 (₹ 66,200), bitt den Apple Watch Ultra 2 eng Rei vun innovative Funktiounen a Funktiounen. Wärend dem Start Event huet Apple och eng bedeitend Ukënnegung gemaach iwwer d'Materialien, déi an hire Produkter benotzt ginn. D'Firma huet verroden datt se net méi Lieder an eng vun hiren neien Apple Produkter integréieren. Ausserdeem huet Apple säin Engagement fir Nohaltegkeet betount andeems se seet datt d'Apple Watch Series 9 hiren éischte Kuelestoffneutral Produkt ass. Fir weider ze kommen, wäert all Apple Watch Fabrikatioun komplett vu propperem Stroum ugedriwwe ginn.

Apple huet och déi nei Serie 9 Watch agefouert, déi e méi mächtege Prozessor huet. Dës Ukënnegung ass virun der héich erwaarten Enthüllung vum iPhone 15 viraus, erwaart nei Ladeporten, verbessert Kameraen a potenziell méi héich Präisser fir Premium Modeller ze hunn. Wat d'Funktionalitéit ugeet, enthält d'Serie 9 Watch elo eng Feature genannt "Double Tap." Andeems Dir zweemol mam Daumen a Fanger zesummen tippt, kënnen d'Benotzer verschidden Aufgaben ausféieren ouni kierperlech d'Auer ze beréieren.

Wärend der Manifestatioun huet den Apple Chief Operating Officer, Jeff Williams, erkläert datt d'"Double Tap" Feature Maschinnléiere benotzt fir subtile Verännerungen am Bluttfluss z'entdecken wann de Benotzer seng Fanger zesumme klappt. Dëse Fortschrëtt erlaabt d'Benotzer aner Aktivitéiten ze engagéieren, wéi zum Beispill mat engem Hond ze goen oder eng Taass Kaffi ze halen, wärend se ëmmer nach mat hirer Smartwatch interagéieren.

Ausserdeem huet den Apple CEO Tim Cook verroden datt d'Firma op der Streck bleift fir säi Vision Pro Mixed Reality Headset am fréien 2024 ze verëffentlechen. Dëst héich erwaart Produkt zielt d'Benotzer eng immersiv an transformativ augmentéiert Realitéit Erfahrung ze bidden.

Insgesamt hunn Apple seng lescht Ukënnegung hir kontinuéierlech Engagement fir Innovatioun, Nohaltegkeet a Benotzererfarung gewisen. D'Apple Watch Ultra 2 an d'Serie 9 Watch, zesumme mam Upëff vum Vision Pro Headset, weisen dem Apple säin Engagement fir technologesch Grenzen ze drécken an hir Clienten déi modernste Produkter ze liwweren.

(Notiz: Dësen Artikel baséiert op Informatioun aus verschiddene Quellen.)

