Apple stellt den iPhone 15 mat USB-C Port a verbesserte Kamerasystem vir

Apple huet just seng lescht Smartphones enthüllt, den iPhone 15 an iPhone 15 Plus, an d'Standout Feature ass d'Inklusioun vun engem USB-C Hafen. Dëst markéiert en Depart vum Apple sengem propriétaire Lightning Connector, well d'Firma sech verännert fir déi zukünfteg Reglementer vun der Europäescher Unioun ze respektéieren. Den iPhone 15 fänkt bei $ 799 fir den 128GB Modell un, während den iPhone 15 Plus bei $ 899 fir déiselwecht Späicherkapazitéit fänkt.

Och wann den Design vun den iPhones vun dësem Joer enk dem iPhone 14 gläicht, ginn et bemierkenswäert Verbesserungen. All Modeller hunn elo d'Dynamic Island, e pille-förmlechen Ausschnëtt, deen am iPhone 14 Pro a Pro Max agefouert gëtt. Et bitt en neie Wee fir Notifikatiounen ze gesinn an mat Apps ze interagéieren. Zousätzlech huet den iPhone 15 en OLED Super Retina Display fäeg fir Dolby Vision Inhalt mat enger Hellegkeet vun 1,600 nits ze weisen. D'Peakhellegkeet vun dësem Display erreecht 2,000 Nits am Sonneliicht, dat ass duebel sou wéi säi Virgänger.

De bedeitendsten Upgrade vum iPhone 15 ass säi Kamerasystem. Den Haaptkamera-Sensor gouf op 48 Megapixel vun de fréiere 12 Megapixel am iPhone 14 fonnt. Den Telefon huet och eng 12-Megapixel Teleobjektiv a Verbesserunge vum Porträtmodus. D'Benotzer brauchen net méi manuell op de Portraitmodus ze wiesselen, an et gi Verbesserunge vum Nuetsmodus, Live Photos an Action Modus.

Am iPhone 15 huet Apple de Chipsatz op den A16 aktualiséiert, dee selwechte Prozessor deen an den iPhone 14 Pro Modeller vum leschte Joer benotzt gouf. D'Firma versprécht den ganzen Dag Batterieliewen, dank enger méi grousser Batterie. Den iPhone 15 enthält och eng zweet Generatioun Ultra-Wideband Chip fir eng verbessert Konnektivitéit a Präzisioun ze fannen am Find My.

Niewent dem iPhone 15 lancéiert Apple déi nei Apple Watch Series 9, déi en aktualiséierten Chip mat verbesserte GPU-Leeschtung an en zweeter Generatioun Ultra-Wideband-Chip huet. D'Auer stellt och eng "Double-Tap" Feature a méi vir.

