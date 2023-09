Aféierung vum iPhone 15: Ännerungen an Upgrades

Apple's iPhone Startevenementer generéieren ëmmer vill Buzz an Opreegung, an déi rezent Entdeckung vum iPhone 15 war keng Ausnahm. Den iPhone bleift en entscheedende Bestanddeel vum Apple säi Geschäft, stellt all Joer e wesentlechen Deel vun de Recetten vun der Firma aus. Mat dëser leschter Verëffentlechung zielt Apple en Apparat ze liwweren deen all technologesch Fortschrëtter an Innovatiounen integréiert, déi se zënter dem Original iPhone am Joer 2007 entwéckelt hunn.

Eng bemierkenswäert Ännerung mam iPhone 15 ass den Iwwergank vum Apple's propriétaire Lightning Opluedstecker an den universell akzeptéierten USB-C Hafen. Dës Ännerung gouf duerch en Uerteel vun der Europäescher Unioun erfuerderlech. Als Resultat kënnen d'Benotzer dee selwechte Kabel benotze fir hir iPhones wéi och aner Apparater wéi Kopfhörer a Spriecher ze laden.

Op der Designfront huet Apple eng Rei vun neie Faarwen fir den iPhone 15 agefouert, dorënner rosa, giel, gréng, blo a schwaarz. D'Pro Modeller vum iPhone 15 hunn eng Titan äusseren Konstruktioun, wat se méi hell a méi haltbar mécht. D'Bildschirmkante sinn och reduzéiert ginn, wat méi grouss Displaygréissten erlaabt.

Ee vun de bemierkenswäerte Feature vun den iPhone 15 Pro Modeller ass den Ersatz vum Mute-Schalter mat engem programméierbare Handlungsknäppchen. D'Benotzer kënnen dëse Knäppchen personaliséieren fir verschidde Funktiounen auszeféieren, sou wéi Mutéieren / Unmuting, Apps starten oder Stëmmmemoen starten.

Wat d'Kamera Fortschrëtter ugeet, huet Apple d'Entrée-iPhone 15 Modeller mat der selwechter Kameratechnologie ausgestatt, déi an der viregter iPhone 14 Pro Gamme fonnt gouf. Dëst beinhalt eng 48-Megapixel Haaptkamera déi méi Detailer erfaasst an de Fokus verbessert. Berechnungsfotografie garantéiert datt d'Benotzer qualitativ héichwäerteg Biller erfaasse kënnen och ouni de Pro Modell.

D'iPhone 15 Pro Modeller prägen och verbessert Kamerafeatures, mat Optiounen wéi nei preset Brennwäit, fortgeschratt Zoomfäegkeeten, verbessert Bildstabiliséierung a verstäerkte Low-Light Fotografie. Zousätzlech si béid Pro Modeller kompatibel mat der Erfaassung vun "Spacial Videos", en 3D Videoformat ënnerstëtzt vum Upëff vum Apple Vision Pro Headset.

Den iPhone 15 Pro Max, Pro, an aner Modeller bidden eng Rei vu Funktiounen an Upgrades, déi op verschidde Benotzerbedürfnisser a Virléiften entspriechen. Apple zielt en Apparat ze bidden deen net nëmmen technologesch fortgeschratt ass, awer och visuell attraktiv a userfrëndlech.

