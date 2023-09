Anthropic lancéiert Claude Pro Abonnement Plang fir AI Chatbot

By

Anthropic, den AI Startup gegrënnt vu fréiere OpenAI Mataarbechter, huet hiren éischte Konsument-viséierte Premium Abonnementplang mam Numm Claude Pro agefouert. Dëse Plang ass verfügbar fir Claude 2, Anthropic's AI-powered Chatbot deen Text analyséiert. Fir e monatlecht Gebühr vun $ 20 an den USA oder £ 18 a Groussbritannien, kréien Abonnente vum Claude Pro "5x méi Notzung" am Verglach zum gratis Tier, d'Fäegkeet fir méi Messagen ze schécken, prioritär Zougang während High-Traffic Perioden, a fréien Zougang op nei Fonctiounen.

Anthropic huet de Claude Pro d'selwecht wéi dem OpenAI's ChatGPT Plus geprägt, wat e bezuelte Plang fir ChatGPT ass, e Konkurrent vum Claude 2. D'Benotzer hunn de Claude als hiren alldeeglechen AI Assistent fir seng méi laang Kontextfenster, méi séier Ausgänge a komplexe gewielt. Begrënnungsfäegkeeten, laut dem Anthropic Blog Post. Mam neie Claude Pro Abonnement kënnen d'Benotzer elo 5x méi Notzung vum neiste Modell kréien.

Anthropic erkläert datt de Claude Pro Benotzer erwaarden kënnen op d'mannst 100 Messagen un de Claude 2 all aacht Stonnen ze schécken, mat der Messagelimit zréckgesat. Dëst ass am Géigesaz zu ChatGPT Plus Abonnenten déi limitéiert sinn op 50 Messagen pro dräi Stonnen. Dës Limite sinn op der Plaz wéinst de bedeitende Berechnungsressourcen déi néideg sinn fir AI Chatbots wéi Claude 2 ze lafen, besonnesch wann Dir grouss Uschlëss a laang Gespréicher behandelt.

Dem Anthropic säi laangfristeg Zil ass en "Next-Gen Algorithmus fir AI Selbstunterricht" z'entwéckelen, dee ka benotzt ginn fir virtuell Assistenten ze kreéieren déi fäeg sinn E-Mailen ze beäntweren, Fuerschung ze maachen a Konscht a Bicher ze produzéieren. D'Firma huet bis elo $ 1.45 Milliarde u Finanzéierung gesammelt, awer et schätzt datt et an den nächsten zwee Joer $ 5 Milliarde brauch fir seng Visioun z'erreechen. D'Majoritéit vun dëser Finanzéierung gëtt fir d'Berechnungskapazitéit zougewisen fir d'Ausbildung vun den Anthropic Modeller z'ënnerstëtzen, déi op Cluster mat Zéngdausende vu GPUs vertrauen.

Anthropic servéiert de Moment eng substantiell Zuel vu Clienten a Partner, dorënner Quora, déi Zougang zum Claude 2 a Claude Instant duerch seng generativ AI App Poe bitt. Wéi och ëmmer, d'Firma konfrontéiert Konkurrenz vu Cohere an AI21 Labs, souwéi OpenAI, deen den AI Tools Maart dominéiert mat Millioune Entwéckler déi seng Servicer benotzen an en erwaarten Einnahmen vun $ 1 Milliarde d'nächst Joer.

