Wéini kritt Ären Pixel Apparat den Android 14 Update?

Google ass virbereet fir säi leschten Android Update, Android 14, ze verëffentlechen, wat versprécht e puer Qualitéitsverbesserungen a kleng Features ze bréngen fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. Och wann et vläicht net déiselwecht banebriechend Features an UI Ännerunge wéi Android 12 huet, ass et nach ëmmer en erwaarde Update.

Wann Dir e Pixel Apparat besëtzt, wäert Dir frou sinn ze wëssen datt den Android 14 stabilen Update just ronderëm den Eck ass. Vum 4. Oktober un, kréien all Pixel Geräter, dorënner de Pixel 4a 5G, den Update. Interessanterweis ass dëst och den Dag vum Start vun der Pixel 8 Serie.

Fir déi, déi virwëtzeg sinn iwwer aner Android Hiersteller, gëtt et eng Lëscht vun Android 14 kompatibel Geräter verfügbar. Dës Lëscht enthält all OEMs an hir Apparater déi den Android 14 Update an der Zukunft kréien.

Et ass derwäert ze notéieren datt de Verëffentlechungsdatum fir Android 14 liicht verspéit ass. Ufanks sollt et de 4. September erauskommen, awer et gouf op Oktober zréckgedréckt. Dëst bedeit datt Apparater vun aneren Hiersteller, wéi OnePlus a Samsung, déi geplangt haten hir aktualiséiert Versiounen am selwechte Mount wéi Google ze verëffentlechen, kënnen hir Updates och op Oktober ausstellen.

Wann Dir Loscht hutt Android 14 ze probéieren ier seng offiziell Verëffentlechung, kënnt Dir Äre Pixel Apparat an de Beta Programm aschreiwen. D'Beta Versioun huet Plattformstabilitéit erreecht a soll relativ stabil sinn. Wéi och ëmmer, wann Dir wëllt vermeiden datt Dir verstoppte Bugs begéint, ass et schlau bis den offiziellen Verëffentlechungsdatum ze waarden.

Als Conclusioun ass Android 14 just ronderëm den Eck fir Pixel Apparat Besëtzer. Et versprécht e puer Qualitéitsverbesserungen a kleng Features ze bréngen fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. Fir Benotzer vun aneren Android Apparater kann de Verëffentlechungsdatum liicht verspéit sinn. Egal ob Dir Iech fir de Beta Programm anzeschreiwen oder op déi offiziell Verëffentlechung waart, Android 14 ass definitiv eppes fir op ze freeën.

Quellen:

– Source Artikel: [Quelltext setzen]

- Android 14 kompatibel Geräter Lëscht: [Link anzeginn]

- Tweet vum Mishaal Rahman: [Insert Tweet Inhalt]