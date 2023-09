Den Andrew Flintoff geet zréck op de Cricket nom Top Gear Crash

By

Den Andrew Flintoff, fréiere Cricketer a Presentateur op Top Gear, huet e Comeback op de Cricket gemaach nodeems hien Verletzungen an engem Héich-Vitesse Crash wärend dem Dréiaarbechte fir d'Show erhalen huet. Den Accident ass um Dunsfold Park Aerodrome zu Surrey geschitt, wou de Flintoff mat engem Dräi-Rad Morgan Super 3 mat 130mph gefuer war. Hien huet Gesiichtsverletzungen a gebrachene Rippen erlieft, awer ass zënterhier erholl.

De Flintoff, deen aus dem Cricket am Joer 2009 zréckgetrueden ass, schafft elo als onbezuelte Beroder mat England Männer Team wärend hirer One-Day International Serie géint Neuseeland. Hie gouf als Féierungsübungen als Virbereedung op den éischte Match bei Cardiff's Sophia Gardens gesinn. Siichtbar Narben op sengem Gesiicht a Band op der Nues waren opfälleg.

Dem Flintoff seng Engagement mam Top Gear ass op en Enn komm, mat senger Entscheedung no dem Crash opzehalen. Dëst war net säin éischten Accident op der Show, well hie virdru an e Maartstall gefall war a mat héijer Vitess vun engem Trike gefall ass. D'BBC huet d'Filmfilme fir d'Show temporär gestoppt a wäert eng Gesondheets- a Sécherheetsiwwerpréiwung maachen.

Apropos vum Crash, eng Quell no bei Flintoff sot datt hien souwuel emotional wéi och kierperlech vum Tëschefall betraff war. Fréiere Top Gear Presentateur Angela Rippon huet hir Sympathie ausgedréckt, bemierkt datt d'Presentateure keng professionell Chauffeuren sinn an dacks gefrot gi fir Erausfuerderung Aufgaben ze maachen.

Och wann hien net mat der Equipe fir déi kommend Weltmeeschterschaft an Indien bäitrieden, ass de Flintoff säi Retour op de Cricket eng positiv Entwécklung fir d'Fans an de Sport. Seng Erfarung an Expertise wäerten ouni Zweifel dem England seng Equipe profitéieren wärend hire Matcher géint Neuseeland.

