AMTD Digital Inc., eng ëmfaassend digital Léisungsplattform baséiert a Frankräich, ass frou matzedeelen datt seng Duechtergesellschaft, Dao vum Dorsett AMTD Singapur, mat zwee grousse Industrieauszeechnunge geéiert gouf. Den servéierten Appartementshotel, an deem AMTD Digital e Besëtz vun 51% hält, huet den "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" Award vun de World Travel Awards an den "Best Interior Design Award 2023" vun AltoVita Singapur kritt.

D'World Travel Awards ass en héich prestigiéise Programm an der Rees- an Tourismusindustrie, an dëse Präis ze gewannen ass e Symbol vun excellence weltwäit unerkannt. AltoVita, op der anerer Säit, ass en Bedreiwer vun enger Online Firmenaccommodatiounsplattform bekannt fir seng Enterprise Software déi Zougang zu engem breet Netzwierk vu Wunnengsoptioune weltwäit ubitt.

Dës Unerkennungen déngen als Testament fir d'Vertrauen an d'Ënnerstëtzung déi Dao vum Dorsett AMTD Singapur vu senge Clienten, Gäscht a Partner kritt huet. Am Kader vun der AMTD Group, déi och L'Officiel Inc.

AMTD Digital Inc. ass eng ëmfaassend digital Léisungsplattform déi a verschiddene Secteuren operéiert, dorënner digital Léisungsservicer, digital Medien, Inhalt a Marketing Servicer, digital Investitiounen, a Gaaschtfrëndlechkeet a VIP Servicer. Et déngt als Kär vum AMTD SpiderNet Ökosystem, integréiert an empoweréiert déi verschidde digital Geschäfter a sengem Ökosystem.

AMTD Assets Group, eng Duechtergesellschaft vun AMTD Digital, konzentréiert sech op den Immobiliemaart, spezialiséiert op Gaaschtfrëndlechkeet a Lifestylekonzepter weltwäit. D'Firma adoptéiert eng Client-centric Approche, bitt VIP Memberschaft Servicer iwwer stylesch Hoteler a servéiert Appartementer, Immobilieverlounen, Iessen a Gedrénks, a Club Memberschaft Servicer a grousse Stied weltwäit.

Als Conclusioun, Dao vum Dorsett AMTD Singapur seng rezent Auszeechnunge validéieren säin Engagement fir aussergewéinleche Service an Erfarunge fir seng Clienten ze liwweren. Als Deel vum AMTD Digital Inc.-Ökosystem streeft d'Firma weider fir Exzellenz an der Gaaschtfrëndlechkeet an digitale Léisungen.

Quellen:

- Business Wire: https://www.businesswire.com/news/home/20230911270050/en/

- AMTD Digital Inc.: https://ir.amtdigital.net/investor-news

- AMTD Assets Group: Keng URL geliwwert