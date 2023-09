Sennheiser Kopfhörer an Kopfhörer am Verkaf bei Amazon: Maacht elo déi bescht Offeren!

By

Amazon bitt de Moment reduzéiert Präisser op eng Rei vu Sennheiser Kopfhörer an iwwer-Ouer Kopfhörer, dorënner déi héichbekannte Momentum True Wireless 3 Kopfhörer. Bekannt fir hir aussergewéinlech Tounqualitéit, Sennheiser Produkter sinn dacks mat méi héije Präistags verbonnen. Wéi och ëmmer, dem Amazon seng limitéierter Zäit Offer bitt d'Méiglechkeet dës Top-Notch Kopfhörer zu engem méi bezuelbare Präis ze besëtzen.

D'Momentum True Wireless 3 Kopfhörer sinn normalerweis fir $ 399.95 am Verkaf, awer sinn elo verfügbar zu engem reduzéierte Präis vu just $ 265 op Amazon, bitt e bedeitende 34% Spuer. Dës Kopfhörer si mat TrueResponse Treiber an dem aptX Adaptive Codec ausgestatt, liwweren eng héichqualitativ Audioerfarung mat déiwe Bass. Si hunn och adaptiv Geräischer Reduktioun, effektiv eliminéiert onerwënscht extern Geräischer, wärend den Transparenzmodus erlaabt d'Benotzer hir Ëmgéigend bewosst ze bleiwen.

Den ergonomesche Design vun dësen Kopfhörer suergt fir eng enk Fit, verbessert de Komfort wärend der verlängerter Benotzung. Ausserdeem bitt déi beandrockend Batterieliewen bis zu 28 Stonne Spillzäit mat on-the-go Laden. D'Clientë hunn den aussergewéinleche Komfort, de stilvollen Erscheinungsbild a mächtege Spriecher vun de Momentum True Wireless 3 Kopfhörer gelueft.

Zousätzlech zu den Kopfhörer enthält de Verkaf vun Amazon Remise op aner Sennheiser Over-Ouer Kopfhörer a Modeller. Dëst ass eng exzellent Geleeënheet fir Tech-Enthusiaster a Museksliebhaber vun dëse Präisreduktiounen ze profitéieren an an de Sennheiser seng Topqualitéit Audiogeräter ze investéieren.

Notéiert w.e.g. datt d'Präisser am Moment vun der Verëffentlechung korrekt sinn.

