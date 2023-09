Picross e Games Fannt Neit Liewen op Nintendo Switch

All néng Spiller an der Picross e Serie, déi ursprénglech op der 3DS verëffentlecht goufen, maachen endlech de Wee op den Nintendo Switch. D'Spiller waren zënter Mäerz net verfügbar fir ze kafen, wéi den 3DS eShop zougemaach gouf. Wéi och ëmmer, den Entwéckler Jupiter huet elo ugekënnegt datt dat éischt Spill an der Serie, Picross S+, d'nächst Joer um Switch verëffentlecht gëtt.

Picross S+ wäert verfügbar sinn fir £ 3.99 (oder € 5 / $ 5 fir Lieser an anere Regiounen), während déi verbleiwen Picross e Spiller als zousätzlech Inhaltspäck zum selwechte Präis ugebuede ginn.

D'Picross e Serie gouf ufanks tëscht 2011 an 2018 verëffentlecht. Wéi och ëmmer, dat lescht Spill an der Serie, Picross e9, gouf nëmmen a Japan verëffentlecht, wat d'Fans ausserhalb vu Japan gär hunn endlech Zougang zum Spill ze hunn.

Dës Beweegung fir d'Picross e Spiller op den Nintendo Switch ze bréngen kann e bësse verwinnt schéngen, awer et garantéiert datt dës beléifte Spiller net an d'Dunkelheet verschwannen. D'Video Game History Foundation huet geschat datt eng iwwerraschend 87 Prozent vun de Spiller, déi virum 2010 verëffentlecht goufen, elo net verfügbar sinn. Mat dësem vergiessen ass et kloer datt dës Spiller erhaalen an se fir en neie Publikum zougänglech maachen ass entscheedend fir hir Liewensdauer an der Spillgeschicht.

Picross S+ markéiert eng spannend Erhuelung fir d'Picross e Serie a bitt Fans d'Méiglechkeet dës Puzzel-gefëllte Abenteuer nach eng Kéier ze genéissen. Mat dem Versprieche vun zousätzlechen Inhaltspäck ze kommen, gesäit d'Zukunft hell fir Fans vun dëser populärer Franchise aus.

Quellen:

- Nintendo Liewen