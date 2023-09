Picross S+: Eng nei Ergänzung zu der Mind-Test Monogram Serie

De Jupiter huet déi kommend Verëffentlechung vum Picross S+ ugekënnegt, déi lescht Installatioun an der populärer Mind-Test Monogramm Serie fir den Nintendo Switch. Ee vun de spannende Feature vun dësem Spill ass datt et all néng vun den 3DS 'Picross e Spiller enthält, déi virdru nëmmen als Download-nëmmen Titelen am zouenen eShop verfügbar waren.

De Basisinhalt vu Picross S+ wäert verfügbar sinn fir £ 3.99 / € 4,99 / $ 4.99, während all eenzel 3DS Serie Entrée gëtt als zousätzlech bezuelte Inhaltspakete ugebueden, all mat de selwechte Käschten. Och wann dëst e relativ deiere Wee schéngt fir d'Spiller op de Switch ze bréngen, ass et de Moment déi eenzeg Optioun wéinst der Zoumaache vum 3DS eShop.

All Inhaltspaket enthält 150 Picross a Mega Picross Puzzelen aus hire jeweilegen Titelen, déi Spiller eng substantiell Sammlung vu Puzzel ubidden fir ze genéissen. Eng besonnesch spannend Inklusioun ass Picross e9, en Titel dee virdru exklusiv fir Japan war.

Picross S+ soll am Joer 2024 verëffentlecht ginn; awer, e spezifesche Verëffentlechungsdatum ass zu dëser Zäit net bekannt ginn. Fans vun der Picross Serie am Westen wäerten endlech d'Méiglechkeet hunn de komplette Set vu Spiller mat der Verëffentlechung vum Picross S+ ze besëtzen.

Füügt Dir d'nächst Joer Picross S+ an Är Spillkollektioun derbäi? Loosst eis an de Kommentaren wëssen.

Definitiounen:

- Picross: E Puzzle-Spill an deem d'Spiller d'Logik benotze fir ze bestëmmen wéi eng Zellen an engem Gitter ausgefëllt sinn fir e verstoppt Bild z'entdecken.

- Nintendo Switch: Eng Videospillkonsole entwéckelt vum Nintendo.

- Nëmmen Download: bezitt sech op Spiller oder Inhalter, déi nëmmen duerch en Online-Download kritt kënne ginn, anstatt kierperlech Exemplare.

- eShop: Den digitale Maartplaz fir Spiller, Apps an aner Inhalter op Nintendo Konsolen ze kafen an erofzelueden.

Quellen:

- Keng spezifesch Quellen ernimmt