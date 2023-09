Specialized huet viru kuerzem déi lescht Versioun vun hirem Flaggschëff Ausdauer Strooss Vëlo agefouert, de Roubaix SL8. Dësen neie Modell kënnt mat e puer Notabele Updates déi seng Villsäitegkeet a Leeschtung verbesseren. Déi bedeitendst Ännerungen enthalen eng verstäerkte Pneuenopléisung fir 40mm Pneuen, Schlammschutzmontage, an en aktualiséierten Future Shock System.

De Roubaix SL8 behält seng schlank Erscheinung, awer d'Lëscht vun den Updates geet iwwer Ästhetik. D'Zousätzlech vun extra Mounts op der ieweschter Rouer an Downtube erlaabt d'Befestegung vun enger Fläsch an engem Top-Tubebeutel, wat d'Späicheroptioune vum Vëlo erhéicht. Wéi och ëmmer, de Kär Highlight vum Roubaix SL8 bleift déi renomméiert Future Shock Technologie, déi aussergewéinlech Gläichheet a Kontroll op verschidden Terrainen ubitt.

Déi lescht Iteratioun, bekannt als Future Shock 3.0, bitt 20mm Rees fir Auswierkungen ze absorbéieren an e méi glatteren Ride ze garantéieren. Spezialiséiert behaapt datt dëse System Auswierkunge vun 53 Prozent reduzéiert am Verglach zu senge Konkurrenten. Si hunn Verbesserunge gemaach fir d'Haltbarkeet, d'Servicebarkeet an d'Tunabilitéit vum Future Shock ze verbesseren. Mat engem décke Gummiboot an aktualiséierten Dichtungen ass de System besser géint Waasser a Verschmotzung geschützt. Den neien Design vum Schock erlaabt en einfachen Zougang zum Booster Fréijoer, erliichtert Ännerungen fir verschidde Ridevirstellungen z'empfänken. Wat d'Tunbarkeet ugeet, kënnen d'Fuerer elo d'Reaktioun vum System op Bumps upassen mat Preload-Wäschmaschinnen.

Spezialiséiert bitt dräi Konfiguratiounen vum Future Shock 3.0. Déi Top-vun-der-Gamme S-Works a Pro Modeller kommen mam hydraulesch gedämpfte Future Shock 3.3, deen ënnerwee justierbar ass. D'Expert a Comp Modeller hunn den Future Shock 3.2, deen och hydraulesch gedämpft ass awer fehlt on-the-go Upassbarkeet. Den ongedämpte Future Shock 3.1, justierbar mat Quellen a Wäschmaschinnen, ass verfügbar op de Sport 105, Sport Apex, a Base Modeller.

Zousätzlech zu den Future Shock Updates integréiert de Roubaix SL8 d'AfterShock Technologie. Den D-förmleche Pavé Sitzpost vum Vëlo mat Dropped Clamp Design erlaabt méi Flexibilitéit a Konformitéit, suergt 18mm Komfort an engem 45-Grad Wénkel um Suedel. De Frame gesäit och Verbesserungen, mat méi breet Pneuenopléisung vu bis zu 40mm, wat de Vëlo méi fäeg ass a rau Konditiounen. D'Zousätzlech vu Mudguard Mounts an extra Montagepunkten op der ieweschter Rouer an der Downtube erhéicht d'Vëlo-Vielsäitegkeet fir Bikepacking a méi laang Reesen.

Ausserdeem verbessert den neie Frame-Design d'Aerodynamik, sou datt de Vëlo méi séier ëm 17.7 Sekonnen op engem 100km Ride mécht. D'Benotzung vun fortgeschratt Layup Techniken reduzéiert de Frame Gewiicht ëm 50 Gramm am Verglach zu virdrun Versiounen. De komplette S-Works Roubaix waacht 7.3 kg, während d'Pro, Expert, Comp, Sport a Base Modeller vun 8.1 kg bis 9.46 kg reechen.

De Roubaix SL8 behält seng Geometrie, déi erfollegräich bewisen huet fir eng komfortabel an effizient Reitpositioun fir Ausdauerfahrten ze bidden. Mat sengen beandrockende Updates zielt de Roubaix SL8 eng onparalleléiert Kombinatioun vu Gläichheet, Geschwindegkeet a Kontroll ze liwweren fir déi héich Erwaardunge vun de Reider ze erfëllen, déi en Top-Tier Ausdauer Strooss Vëlo sichen.

