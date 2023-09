Sonatrach, déi algeresch staatlech Energiefirma, huet de Start vun hirer digitaler Berichterstattung Plattform ugekënnegt, Sonatrach Anti-Corruption Compliance: SPEAKUP, an enger Offer fir Korruptioun a Bestiechung ze bekämpfen. D'Plattform gouf entwéckelt mat séchere Standarden an Tools fir d'Vertraulechkeet an d'Sécherheet vun Individuen ze garantéieren déi illegal Aktivitéiten mellen.

Duerch dës Plattform zielt Sonatrach d'Mataarbechter, Partner, Clienten an aner Akteuren ze encouragéieren fir sérieux illegal oder illegal Handlungen ze mellen, déi d'Anti-Korruptiounspolitik an d'Behuelencode vun der Firma verletzen. Andeems Dir éierlech Berichterstattung erliichtert, zielt Sonatrach fir säi Kampf géint Korruptioun ze stäerken an eng Kultur vun Transparenz an Integritéit bannent der Firma ze etabléieren.

Als ee vun de gréissten Energiefirmen op der Welt huet Sonatrach e puer Korruptiounsskandaler an de leschten zwee Joerzéngte konfrontéiert mat Firmebeamten an auslänneschen Entitéiten. Notamment war d'Firma an engem Korruptiounsfall mat zwee italienesche Firmen, Eni a Saipem, betreffend Energie- an Ingenieursprojeten involvéiert.

Déi algeresch Justiz ënnersicht de Moment d'Acquisitioun vum Sonatrach vun der Augusta Uelegraffinerie op Sizilien am Joer 2018. Dës Enquête huet zu der Deportatioun vum fréiere CEO vun der Firma, Abdelmoumen Ould Kaddour, aus der UAE am Joer 2021 gefouert.

Dem Sonatrach seng Initiativ fir eng digital Anti-Korruptiounsplattform ze lancéieren ass e wesentleche Schrëtt no vir fir d'Korruptioun a Bestiechung an der Firma unzegoen. Andeems Dir eng sécher Plattform fir Berichterstattung ubitt, zielt Sonatrach e méi verantwortlech an ethescht Aarbechtsëmfeld ze kreéieren.

Dës Beweegung kënnt wéi vill Firmen weltwäit d'Wichtegkeet vun Anti-Korruptiounsmoossnamen unerkennen an robust Konformitéitsprogrammer ëmsetzen. D'Mataarbechter an d'Akteuren encouragéieren géint Korruptioun ze schwätzen ass instrumental fir korrupt Praktiken ze vermeiden an ze adresséieren.

Quell: Keng spezifesch Quell benotzt.