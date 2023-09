Airtel Balance Check: Einfach Methoden fir Äre Prepaid Balance ze fannen

Verfollegen vun Ärem Airtel Prepaid Gläichgewiicht ass essentiell fir all onerwaart Stéierungen an Äre mobilen Servicer ze vermeiden. Glécklecherweis ginn et zwou einfache Methoden fir en Airtel Balancecheck auszeféieren an Detailer ze kréien wéi Ären aktuellen Gläichgewiicht, verbleiwen Dategeld, an Opluedungsvaliditéit.

Déi éischt Method erfuerdert keen Internetzougang a kann op all Typ vun Telefon benotzt ginn. Wéi och ëmmer, et gëtt limitéiert Informatioun am Verglach mat der zweeter Method, déi d'offiziell Airtel App eroflueden.

Wann Dir e Smartphone hutt, kënnt Dir béid Methode benotze fir Är Airtel Gläichgewiicht bequem ze kontrolléieren. Gitt einfach sécher datt Dir Basis Handysnetzverbindung oder Internetzougang op Ärem Telefon hutt.

Airtel Balance Check Benotzt USSD Code:

Öffnen den Dialer oder Telefonsapplikatioun op Ärem Smartphone oder Feature Telefon. Typ * 123 * 10 # mat der Tastatur vun Ärem Telefon. Press den Uruff Knäppchen fir den USSD Code ze vermëttelen. Kuckt Är Gläichgewiicht Detailer a gitt zousätzlech Zuelen fir Zougang zu méi Informatioun.

Airtel Balance Check Mat der Airtel Thanks App:

Luet d'Airtel Thanks App aus dem App Store oder Google Play Store erof. Mellt Iech un mat Ärer Telefonsnummer a gitt den OTP per SMS kritt. Tippen op "Servicer" an der ieweschter lénkser Ecke vum Écran. Wielt Är Telefonsnummer fir Detailer wéi aktuell Gläichgewiicht, verfügbar Donnéeën a Validitéit ze gesinn.

Andeems Dir dës Schrëtt verfollegt, kënnt Dir einfach en Airtel Balancecheck ausféieren an informéiert bleiwen iwwer Äre Prepaid Kont. Vergiesst net d'Ausgaende an d'Entrée Validitéit ze notéieren, souwéi d'verfügbar Dategeld, sou datt Dir Är Nummer opluede kënnt wann néideg.

Quellen:

- Airtel