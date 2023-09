Realistesch AI Stëmmen erstellen: d'Méiglechkeeten a Froen déi se erhéijen

An enger Welt wou AI Stëmmen ëmmer méi heefeg ginn, ass et wichteg d'Implikatiounen a potenziell Auswierkungen ze berücksichtegen. Vu virtuellen Assistenten wéi Alexa a Siri bis zu de Stëmmen, déi op Applikatiounen wéi TikTok héieren ginn, kënnen AI Systemer lieweg Ried a verschiddene Sproochen a Stëmmen produzéieren. Viru kuerzem, an enger dräi-Deel Miniserie iwwer AI, huet den David Pierce, e respektéierten Editeur a Co-Host vum The Vergecast, experimentéiert mat Training AI Bots fir seng Stëmm ze replizéieren.

De Prozess involvéiert d'Ausbildung vun den AI Bots mat Scripten, existéierenden Audio vu fréiere Vergecast Episoden, oder eng Kombinatioun vun deenen zwee. D'Zil war et ze bestëmmen wéi gutt a séier eng passabel AI Kopie vu senger Stëmm erstallt ka ginn. D'Resultater waren erstaunlech, mat véier verschiddenen Tools, déi ënnerschiddlech Grad vum Erfolleg beim Replikatioun vum David seng Stëmm weisen.

Och wa keng vun den AI Stëmmen erwaart gëtt den David ze ersetzen, ass et evident datt se sech séier verbesseren. Dëst stellt bedeitend Froen iwwer déi potenziell Implikatioune vun esou Technologie op. Wéi eng Verantwortung hunn d'Creatoren wann se AI benotze fir hir Stëmm ze replizéieren? Wéi navigéieren Individuen déi ethesch a juristesch Erausfuerderungen, déi aus der Notzung vun AI-generéierte Stëmmen entstinn?

Den Opstig vun der AI Musek, wou Kënschtlerstëmme benotzt gi fir Modeller ze trainéieren déi iwwerzeegend Lidder a jidderengem seng Stëmm kënne kreéieren, stellt en ähnlechen Dilemma vir. Dës Fortschrëtter hunn d'Potenzial fir e Jorzéngt vu Geriichtsfäll an etheschen Debatten iwwer Eegentum an Zoustëmmung ze féieren. Et ass entscheedend ze betruechten wéi dës Tools solle benotzt ginn a wéi hiren Impakt soll diskutéiert ginn.

Wärend d'Méiglechkeeten, déi vun AI Stëmmen ugebuede ginn, enorm an demokratiséierend sinn, gëtt et e presséiert Bedierfnes fir déi Deepfakes a potenziell Probleemer unzegoen, déi se kënne kreéieren. Déi séier Verbesserung vun der AI Technologie erfuerdert datt dës Diskussioune méi fréi wéi spéider stattfannen. D'Entwécklung an d'Benotzung vu realistesche AI ​​Stëmmen sinn hei fir ze bleiwen, an et ass entscheedend dësen neien Terrain verantwortlech an ethesch ze navigéieren.

Definitiounen:

- AI Stëmmen: Kënschtlech generéiert Stëmmen erstallt duerch AI Modeller trainéiert op mënschlech Ried.

- Deepfakes: Synthetesch Medien déi existéierend Biller a Videoen op Quellbilder oder Videoen kombinéiert an iwwerlageren, dacks mat béiswëllegen Absicht.

Quellen:

- David Pierce, "Ech hunn e Bot gemaach dee bal genau wéi ech kléngt. Et war méi einfach a besser wéi ech erwaart hunn. Ass dat cool oder erschreckend?", The Verge