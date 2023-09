Character.ai's AI App gesäit wuesse Benotzer Engagement

Character.ai, den AI App Entwéckler deen d'Benotzer erlaabt hir eege AI Charaktere erstellen, gesäit eng Erhéijung vum Benotzerengagement op seng mobil Apps. Eng rezent Analyse vun der Maartintelligenzfirma Similarweb huet verroden datt d'iOS an Android Apps fir Character.ai elo 4.2 Millioune monatlech aktive Benotzer an den USA hunn, am Verglach mat ChatGPT's mobilen Apps, déi bal 6 Millioune monatlech aktive Benotzer an den USA hunn

Character.ai huet bemierkenswäerte Wuesstum erlieft zënter hirem Start am Mee 2023, iwwerschratt 1.7 Milliounen Installatiounen an der éischter Woch. D'Benotzer behalen ass eng Erausfuerderung fir déi meescht mobil Apps, mat engem duerchschnëttleche 30-Deeg Retentiounsquote vun 3-4% an Uninstallraten iwwer 40% no 30 Deeg. Character.ai huet et fäerdeg bruecht fréi Adopteren ze behalen a seng Notzung iwwer d'Méint zanter sengem Debut ze erhéijen.

Wéi och ëmmer, ChatGPT hält ëmmer nach e Virsprong iwwer Character.ai um Internet, haaptsächlech well vill Benotzer léiwer mat hiren AI Chatbots op mobilen Apparater bauen an interagéieren anstatt iwwer eng Websäit. Globalt weisen Android Daten datt ChatGPT eng wesentlech méi héich Zuel vu monatlechen aktive Benotzer um Handy am Verglach zum Character.ai huet.

Ee Beräich wou Character.ai erausstécht ass seng jéngere Benotzerdemographesch. Ongeféier 60% vu sengem Webpublikum besteet aus 18-24-Joer alen, wat iwwer de Summer konsequent bliwwen ass, während de Websäitverkéier op ChatGPT erofgaang ass. Aner AI Ubidder weisen och manner Adoptioun ënner méi jonken Altersgruppen.

D'Daten vun Similarweb weisen datt ChatGPT e Réckgang vun de weltwäite Websäitbesicht fir dräi Méint hannereneen gesinn huet. Wéi och ëmmer, déi rezent Schouljoer Resumption huet zu engem Réckgang an de Visiten op der ChatGPT Websäit gefouert, wat e Wendung signaliséiert. Character.ai, op der anerer Säit, huet säi Websäitverkéier iwwer de Summer gesinn, awer kompenséiert et duerch d'Adoptioun vu sengen mobilen Apps.

Character.ai huet d'Potenzial fir seng Benotzerbasis weider auszebauen, ënnerstëtzt vu senge wesentleche $150 Milliounen Serie A Finanzéierungen an enger Bewäertung vun $1 Milliarde. D'Grënner vum Startup, Noam Shazeer an Daniel De Freitas, hunn extensiv Erfahrung am Beräich vun der AI an hunn eng mächteg Plattform gebaut déi säi Produkt kontinuéierlech verbessert.

Wärend dem Character.ai säin Erfolleg an de wuessende Benotzerengagement encouragéieren, bleift et ze gesinn ob et seng Popularitéit ënner jonke Benotzer behalen oder als en aneren AI Trend verschwannen.

Quellen: Similarweb