Character.ai Gewinnt Terrain op ChatGPT am Mobile App Notzung

Character.ai, den AI App Hiersteller deen d'Benotzer erlaabt hir eege AI Charaktere ze designen, erliewt bedeitend Wuesstum an der mobiler App Notzung. Laut enger rezenter Analyse vun der Maartintelligenzfirma Similarweb, hunn d'iOS an Android Apps fir Character.ai elo 4.2 Millioune monatlech aktive Benotzer an den USA, am Verglach mat ChatGPT bal 6 Millioune monatlech aktive Benotzer an den USA.

Wärend dem Character.ai säi Wuesstum bemierkenswäert ass, hält ChatGPT nach ëmmer eng méi grouss Präsenz um Internet, wat wéinst der Präferenz vun de Character.ai Benotzer ka sinn fir AI Chatbots op hiren mobilen Apparater ze bauen an ze interagéieren anstatt iwwer eng Websäit. Globalt iwwerschreift ChatGPT och Character.ai a punkto mobil Notzung, mat 22.5 Millioune monatlech aktive Benotzer fir ChatGPT am Verglach zu 5.27 Millioune fir Character.ai.

Een interessanten Aspekt ass datt Character.ai eng vill méi jonk demographesch am Verglach mat aneren AI Apps unzitt, dorënner ChatGPT. Bal 60% vum Character.ai's Webpublikum kënnt aus der 18-24-Joer aler Altersgrupp, déi konsequent bliwwen ass och wann de ChatGPT säi Webverkéier erofgaang ass. Am Juli hunn 18-24-Joer-ale nëmmen 27% vum ChatGPT sengem Webverkéier ausgemaach.

D'Analyse huet och verroden datt aner AI Ubidder manner Adoptiounsraten ënner méi jonken Altersgruppen hunn. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, a Google's Bard hu vill méi niddereg Prozentzuelen (rangéiert vun 18.46% bis 25.3%) vun der 18-24 demographescher am Verglach zum Character.ai's 60%.

ChatGPT huet an de leschten dräi Méint e Réckgang vun de weltwäite Websäitbesichte gesinn, awer Similarweb Daten weisen Unzeeche vu Verbesserung wéi d'Schouljoer erëm ugefaang huet. Character.ai, op der anerer Säit, huet d'Benotzung iwwer de Summer behalen wéinst sengem Fokus op Ënnerhalung anstatt nëmmen en Hausaufgabenhëllef oder Fuerschungsassistent ze sinn.

Character.ai huet e staarkt Potenzial fir weider Benotzerbasis Wuesstum no senger beandrockender $ 150 Milliounen an der Serie A Finanzéierung, sou datt de Startup op $ 1 Milliarde geschätzt gëtt. D'App steet ënner anerem AI Charakter Generatoren eraus, mat senge Grënner Noam Shazeer an Daniel De Freitas, déi virdru AI Experten bei Google waren.

Wärend déi zukünfteg Adoptioun vu Character.ai onsécher bleift, sinn d'Grënner vun der App als Trailblazer am AI Feld unerkannt ginn, an de Startup huet kontinuéierlech Plaz fir Verbesserung wéi méi Benotzer erstellen a sech mat senge Personnagen engagéieren.

Quelle: Similarweb, Reuters