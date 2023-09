AGC's Digital CurtainTM Light Control Glass adoptéiert fir Toyota's "Century"

AGC, e weltgréissten Hiersteller vu Glas, Chemikalien an High-Tech Materialien, huet ugekënnegt datt säin Digital CurtainTM Liichtkontrollglas fir den Toyota Century Modell ugeholl gouf, deen am Joer 2023 lancéiert gëtt. Dëst markéiert déi éischte Kéier datt d'Liichtkontrolle Glas gouf an Auto Dier Sektiounen benotzt. D'Adoptioun vum Digital CurtainTM an den hënneschte Sëtzer vum Century Modell erlaabt eng direkt Kontroll vun der Liichttransmission an der Visibilitéit, wat d'Raumlechkeet an de Komfort vum Kabineinterieur verbessert.

Digital CurtainTM ass eng Aart vu Liichtkontrollglas, déi d'Hëtzt an d'Glanz vum Sonneliicht reduzéiert, während d'Privatsphär am gedempten Zoustand an e Gefill vun Offenheet am kloren Zoustand gëtt. Am Géigesaz zu fréiere Liichtkontrollglas, dat als fixe Fënstere benotzt gëtt, bitt Digital Curtain TM souwuel chemesch Haltbarkeet a mechanesch Haltbarkeet, sou datt et gëeegent ass fir laangfristeg Belaaschtung vu verschiddene Wiederkonditiounen. Zousätzlech ergänzt den Design vum Fënsterglas, mat sengem dënnen an ordentleche schwaarze Keramik Design, de Prestige vum Century Modell.

D'Ëmsetzung vun Digital CurtainTM eliminéiert de Besoin fir Nuancen a schaaft e gréisseren, méi fortgeschratten a bequemen hënneschte Sëtzraum, wärend och eng verstäerkte Privatsphär garantéiert. Wéi d'Automobilindustrie méi sophistikéiert a divers Glasléisungen erfuerdert, zielt d'AGC Group zu der Realiséierung vun enger neier Mobilitéitsgesellschaft bäizedroen andeems se optimal Materialien a Léisungen ubidden.

Digital CurtainTM Liichtkontrollglas besteet aus kaschéiertem Glas mat engem speziellen Film, deen tëscht zwee Glasplacke gelagert ass. Dëse Film enthält e speziellt Material dat d'UV-Strahlen ëm ongeféier 99% reduzéiert a béid dimméiert an transmissiv Modi. D'Verdeelung an d'Orientéierung vum speziellen Material am Film kann duerch Spannung kontrolléiert ginn, wat et erlaabt de momentanen Wiessel tëscht dem dimmten an transmissive Modus.

Am dimméierte Modus ass dat speziellt Material zoufälleg arrangéiert, d'Liicht diffuséiert an d'Glas opak dréit fir d'Glanz, d'Hëtzt ze reduzéieren an d'Privatsphär ze garantéieren. Am transmissive Modus, wann eng Spannung op de Film applizéiert gëtt, riicht d'speziell Material an der selwechter Richtung, wat d'Liicht duerch d'Glas passt an et transparent mécht.

Insgesamt stellt d'Adoptioun vum AGC's Digital CurtainTM Liichtkontrollglas am Toyota Century Modell en Duerchbroch an der Autosglastechnologie duer, fir eng méi komfortabel a villsäiteg Interieurerfahrung fir Passagéier a punkto Liichtkontroll, Visibilitéit a Privatsphär ze bidden.

Quell: AGC (keng URL uginn)