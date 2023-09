Afrikanesch Literatur am Digital Alter Entdeckt nei Publikum an Themen

Déi éischt Buchlängtstudie vun der digitaler Literatur an Afrika, "Afrikanesch Literatur an der Digitaler Zäit: Klass a Sexualpolitik am Neie Schreiwen aus Kenia an Nigeria", kritt bedeitend akademesch Opmierksamkeet. Geschriwwen vum Shola Adenekan, e fréiere Journalist an Associé Professer fir afrikanesch Studien, d'Buch iwwerpréift d'Roll vum Internet an nei Medien bei der Gestaltung vun neie Publikum fir afrikanesch Literatur.

Dem Adenekan seng Inspiratioun fir d'Buch ze schreiwen koum aus sengen eegenen Erfarunge mam Internet a Verbindungen déi hie mat Schrëftsteller an Denker duerch E-Mail Lëschtservs a soziale Medienplattformen gemaach huet. Hien huet e steigenden Trend vun der afrikanescher Literatur gemierkt, déi online publizéiert gëtt, op Plattformen wéi Blogs, Websäiten, a spéider op sozialen Medienplattformen wéi MySpace, Facebook, an Tumblr.

Déi digital Landschaft huet e méi organesche Raum fir dës opkomende Stëmmen geliwwert, well hire primäre Publikum den afrikaneschen digitale Public gouf anstatt traditionell Verëffentlecher. Vill vun de Schrëftsteller an Denker ware Fraen a queer Afrikaner deenen hir Wierker vun traditionelle Verëffentlechen net wiirdeg ugesi goufen. Plattforme wéi dem Sokari Ekine säi Blog, kulturell a literaresch Netzwierker, hunn Plazen zur Verfügung gestallt fir queer Schrëftsteller aus Kenia, Somalia a Südafrika fir hir Aarbecht ze verbannen an ze deelen.

Den Internet huet wesentlech beaflosst Kenianer an Nigerian Literatur. Zum Beispill, dem nigerianesche Romaner Chimamanda Ngozi Adichie seng fréi Wierker goufen fir d'éischt online publizéiert, während dem kenianesche Schrëftsteller Billy Kahora säin Non-Fiction-Buch aus engem Stéck gewuess ass, deen op engem elo defunkten Blog publizéiert gouf. Afrikanesch digital Zäitschrëften wéi African Writers, African Writing, a Kwani hunn och eng entscheedend Roll gespillt fir Plattforme fir vill etabléiert afrikanesch Schrëftsteller haut ze bidden.

Queer Aktivismus huet en Heem am digitale Raum fonnt. Vill queer Schrëftsteller, déi mat Homophobie konfrontéiert sinn, sinn an Europa an Amerika migréiert, awer weider géint Diskriminatioun kämpfen. D'Online Plattform huet hinnen erlaabt hir Erfarungen ze artikuléieren an de Räichtum vum queer afrikanesche Liewen ze weisen. D'Wierker vu queer Schrëftsteller wéi Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah, a Romeo Oriogun bilden e Startpunkt fir digital Afrika ze verstoen an ze theoretiséieren, an d'Kräizung vu Queerheet, Politik a Biergerrechter ervirhiewen.

Klass spillt och eng Roll an der digitaler literarescher Landschaft. Iwwerdeems Millioune Afrikaner aus verschiddenen Hannergrënn den Internet benotzen, vill vun de Pionéier vun der digital literarescher Communautéiten kommen aus engem zolidd Mëttelklass Hannergrond. Dës Schrëftsteller hunn dacks de Privileg kulturell Ambassadeure fir de Kontinent ze sinn a kënnen an hirer Aarbecht tabu Theme wéi Sexualitéit diskutéieren.

Den Adenekan hofft datt säi Buch anerer inspiréiere wäert fir afrikanesch digital a queer Liewen an hirem Schreiwen ze entdecken. Hien ënnersträicht d'Wichtegkeet vum Afrika säin Alldag ze studéieren, iwwer e Fokus op de spektakulären a sech mat alldeegleche Ritualen ze engagéieren.

Als Conclusioun, "African Literature in the Digital Age" werft Liicht op déi dynamesch an transformativ Kraaft vum Internet bei der Gestaltung vun afrikanesch Literatur, ënnersträicht d'Narrativ vu queer Afrikaner an d'Stëmmen déi traditionell Verëffentlechungsnormen erausfuerderen.

Quellen: Afrikanesch Literatur am Digital Alter: Klass a Sexualpolitik am Neie Schreiwen aus Kenia an Nigeria vum Shola Adenekan.