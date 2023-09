Accenture kaaft Nautilus Consulting fir d'Gesondheetsversuergung Digital Léisungen ze verbesseren

Accenture, eng global professionnell Servicerfirma, huet seng Acquisitioun vun Nautilus Consulting ugekënnegt, eng féierend digital Gesondheetsberodung baséiert an de UK Nautilus Consulting ass bekannt fir seng Expertise an Electronic Patient Record (EPR) Léisungen. Déi finanziell Detailer vum Deal goufen net bekanntginn. Dës Acquisitioun markéiert e wichtege Schrëtt fir Accenture fir seng Fäegkeeten am Gesondheetssecteur auszebauen.

Nautilus Consulting, mat Sëtz zu London, spezialiséiert op strategesch an operationell Berodungsservicer speziell op d'digitale Gesondheetsindustrie ugepasst. D'Firma Team, besteet aus Experten aus dem National Health Service (NHS) an dem Privatsecteur, ass gewidmet fir d'Patientenerfahrung ze verbesseren an d'Gesondheetsresultater ze verbesseren. Andeems Nautilus Consulting a säi Gesondheetsstrategie & Consulting Team integréiert ass, zielt Accenture seng digital Transformatioun, Implementatioun an Optimiséierungsfäegkeeten a Groussbritannien a weltwäit ze stäerken.

Ee vun de Schlësselvirdeeler vun dëser Acquisitioun ass de strategesche Virdeel, deen et Accenture a senger Bezéiung mat Oracle Health ubitt. Dem Nautilus Consulting seng extensiv Erfarung an der Beschaffung an der Ëmsetzung vun der Oracle Health Millennium Plattform wäert d'Accenture seng Fäegkeet verbesseren fir iwwergräifend digital Transformatiounsléisungen op enger grousser Skala ze bidden. Dës Integratioun wäert d'Lück tëscht klineschen Benotzer an IT-Léisungsanbieter iwwerbrécken, wat zu enger verbesserter Patienterfahrung, Gesondheetsresultater an operationeller Effizienz resultéiert.

Den Ashish Goel, Senior Managing Director vun der Accenture's Health Industrie Praxis an EMEA, huet Begeeschterung iwwer d'Acquisitioun ausgedréckt, a behaapt datt Nautilus dat richtegt Talent, digital Fäegkeeten a strategesch Abléck huet fir positiv Verännerungen an de Gesondheetsservicer ze féieren. De Goel mengt datt d'Kombinatioun vun der Expertise vu béide Firmen d'digital Transformatioun beschleunegt a schlussendlech Accenture e féierende Partner an der Gesondheetstransformatioun mécht.

De Simon Evans, Managing Director vun Nautilus Consulting, huet dem Goel seng Gefiller widderholl, a betount dem Nautilus säin Engagement fir de Wäert vun digitalen Investitiounen an der Gesondheetsariichtung maximal ze maximéieren. Evans mengt datt d'Kräfte mat Accenture et hinnen erlaben en nach méi groussen Impakt op d'Gesondheets-Ökosystem ze maachen, besonnesch an enger Zäit vu Erhéijung vun de Käschten a Ressourcen Erausfuerderungen.

Dës Acquisitioun weist dem Accenture seng Engagement fir seng digital Gesondheetsléisungen ze verbesseren an säin Engagement fir den Zougang, d'Erfahrung an d'Resultater vun de Gesondheetsservicer ze verbesseren. Andeems Dir d'Expertise vun Nautilus Consulting benotzt, zielt Accenture e vertrauenswürdege Partner a Leader an der Gesondheetstransformatioun ze ginn.

