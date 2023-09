D'Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) huet d'Zentralbank vun Nigeria (CBN) opgeruff Bureaux De Change (BDCs) digital Autonomie ze ginn fir den Austausch Taux Konvergenz z'erreechen. Den ABCON President, Dr Aminu Gwadabe, huet e Bericht verëffentlecht, deen d'Spëtzebank opgefuerdert huet, eng Genehmegung fir BDCs ze bidden fir voll op digital Operatiounen ze wiesselen.

D'Digital Autonomie fir BDCs ze ginn ass erwaart d'Konvergenz vum Austausch ze bréngen, d'Mäertvolatilitéit ze minimiséieren an de wirtschaftleche Wuesstum ze stimuléieren. ABCON huet e Streckrekord fir Tauxkonvergenz an der Vergaangenheet z'erreechen, och 2006, 2009, a vun 2018 bis 2020, virum Ausbroch vun der Covid-19 Pandemie.

No Dr.. Gwadabe, erlaabt Opérateuren digital Autonomie géif richteg Maart Taux Entdeckung erliichtert, erméiglecht d'Ëmsetzung vun der Bundesregierung harmoniséiert Auslandspolitik Tariffer, an Ënnerstëtzung effikass Iwwerwachung vun BDC Transaktiounen fir Konformitéit mat gesetzlechen a reglementaresche Ufuerderunge.

ABCON ass proaktiv an der Technologie ëmfaassen an huet bedeitend Investitiounen an IT Fuerschung, Entwécklung an Ëmsetzung vu verschiddenen digitale Léisunge gemaach zënter 2016. BDC Bedreiwer hunn elo Transaktiounsmonitorsystemer op der Plaz, equipéiert mat IT Büro Ariichtungen an Internetverbindungen. Si notéieren hir Transaktiounen op Amazon Web Service (AWS) online an Echtzäit an extrahieren deegleche Berichter fir d'Soumissioun zréck. Zousätzlech hunn d'Betreiber mat dem Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) a Bank Verification Number (BVN) Verifizéierungsplattformen integréiert.

Dës digital Reformen verbesseren net nëmmen operationell Effizienz, mee droen och zur Gesamtentwécklung a Moderniséierung vum BDC Secteur bäi. Dem ABCON seng Demande fir digital Autonomie entsprécht dem CBN seng geplangte Reforme fir BDCs, betount d'Noutwendegkeet fir d'Konformitéit mat technologesche Fortschrëtter.

