D'Atlanta Journal-Constitution begréisst Imani Dennis an Abbey Edmonson op Digital Team

D'Atlanta Journal-Constitution (AJC) ass opgereegt den Zousatz vum Imani Dennis an der Abtei Edmonson zu hirem digitalen Team matzedeelen. Als Social Media Inhalt Spezialisten wäerten Dennis an Edmonson verantwortlech sinn fir d'Sozial Plattformen vun der Newsroom ze programméieren, dorënner Facebook, Twitter an Instagram. Si wäerte kollaboréieren fir den AJC säin Top-Notch Journalismus ze weisen an engagéierend digital Inhalter ze kreéieren.

Den Imani Dennis war e wäertvolle Bäitrag fir den AJC als Freelancer a wäert elo Vollzäit an d'Team bäitrieden. Ier si an d'Zeitung komm ass, huet si als Hierscht digital Stagiaire am Joer 2020 geschafft, Erfahrung am soziale Medienmanagement gewonnen, Websäit Homepage Redaktioun, an Newsletter Kreatioun. Den Dennis huet och eng entscheedend Roll gespillt fir déi historesch 2020 Presidentschaftswahlen ze decken. Hir Engagement an beandrockend Aarbecht goufe mat Auszeechnunge wéi 2. Plaz fir Best Entertainment Feature bei de GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards unerkannt.

Abbey Edmonson, mat engem Master of Fine Arts Ofschloss schrëftlech vum Savannah College of Art and Design, bréngt hir kreativ Talenter an d'AJC's Social Media Team. Si huet virdru als redaktionnellen Assistent fir Invitation Magazine geschafft an huet als kreativen Direkter fir den Atlanta Legacy Trail gedéngt. Dem Edmonson seng Interesse verlängeren iwwer d'Schreiwen; si verbréngt och hir Fräizäit fir Cartoons a Portraiten ze illustréieren.

D'Atlanta Journal-Constitution ass eng prominent Neiegkeetsorganisatioun am Südosten, déi sech op lokal Themen konzentréiert, déi staatlech a lokal Regierungen, d'Wirtschaft, Ënnerhalung a Sport ofdeckt. Säin engagéierten Team vu Journalisten beméit sech d'Wourecht z'entdecken, d'Recht vun der Ëffentlechkeet ze schützen an d'Gemeinschaftsleit verantwortlech fir hir Handlungen ze halen. Mat enger räicher Geschicht zréck op d'Grënnung vun der Atlanta Verfassung am Joer 1868 an der Atlanta Journal am Joer 1883, huet d'AJC sech als vertrauenswürdege Quell vu glafwierdeg, am-Déift Journalismus etabléiert.

Quell: The Atlanta Journal-Constitution