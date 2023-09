Erlieft Nostalgie mat Vintage Ouschtereeër Becher

Wann Dir an Irland opgewuess sidd an Ouschteren gefeiert hutt, sidd Dir wahrscheinlech vertraut mat de Becher, déi fréier mat Äre Schockela Eeër komm sinn. Dës Becher, dacks begleet vun Nestlé oder Cadbury Eeër, ware wäit iwwer d'Basis wäiss Coupë, déi elo eis Schief fëllen fir hir Komfort. Vill vun eis hunn dës nostalgesch Becher fir Joeren festgehalen.

De Mick, e Sammler vun Neiheeten aus den 90er Ouschtereeërbecher, deelt dëst Gefill. Hien huet eng rieseg Sammlung iwwer d'Jore gesammelt, dorënner Becher mat Smarties, Jaffa Cakes, a Mars Baren. Elo ass de Mick endlech prett mat senger Sammlung ze trennen a se an engem Pop Cup Shop am Nick's Coffee zu Ranelagh den 23. September ze verkafen.

De Mick a säi Partner Betzy sinn erfuerene Vintage Verkeefer, dacks op monatleche Floumäert an de Liberties fonnt. Dës Kéier wäerte si ronn 50 Becher ze verkafen, zesumme mat enger Auswiel u suergfälteg gewielte Kleedungsstécker aus hirer Sammlung. D'Becher sinn onbenotzt an an onbestëmmten Zoustand, am Präis vun 15 € bis 30 € pro Stéck. Egal ob Dir e Sammler sidd oder einfach no engem Touch vun Nostalgie an Äre Schränke verlaangt, dës Becher sinn eng ideal Fonnt.

Wéi gefrot iwwer seng Gefiller vis-à-vis vum Verkaf vun der Sammlung, huet de Mick Opreegung an e Wonsch ausgedréckt fir nei Haiser fir seng beléifte Becher ze fannen. Hie mengt datt jiddereen e Liiblings Schockela Bar huet, also firwat net e passende Becher hunn? Zousätzlech konnt de Mick net hëllefe wéi de Réckgang an der Qualitéit vun Ouschtereeërbecher an de leschte Joeren ze kommentéieren. Hien huet sech un d'Gréisst an d'Form vun de Becher aus den 90er a fréien 2000er erënnert, a seet datt déi aktuell Offere subpar sinn.

Tatsächlech sinn d'2010er Becher besonnesch enttäuschend. Si feelen dacks genuch Plaz fir eng voll Taass Téi, an d'Designfehler, sou wéi déi ëmgedréint Lëps, zéien net nëmmen hir Ästhetik of, mee stellen och eng potenziell Gesondheetsgefor wann Dir waarm Gedrénks hält. Am Verglach ass dem Mick seng Sammlung e Beweis fir dat super Handwierk vun der Vergaangenheet.

Wann Dir interesséiert sidd fir ee vun dësen vintage Ouschtereeërbecher ze kafen, bedenkt datt se mat der Hand gewäsch ginn fir hir Liewensdauer ze garantéieren. De Pop Cup Shop den 23. September ass d'Plaz fir ze sinn wann Dir en Touch vun Nostalgie an Är Sammlung wëllt addéieren. Verpasst net dës Geleeënheet fir e Stéck Ouschtereeër Becher Geschicht ze besëtzen.

