E Physik-baséiert Ising Solver baséiert op Standard CMOS Technologie

Fuerscher vun der University of Minnesota hunn e Physik-baséiert Ising Solver entwéckelt baséiert op Standard komplementär Metalloxid Hallefleit (CMOS) Technologie. Den Ising Solver ass entwéckelt fir kombinatoresch Optimiséierungsproblemer unzegoen andeems se déi optimal Kombinatioun vu Variablen ënner Aschränkungen effizient identifizéieren.

De Schlëssel fir dës komplex Probleemer ze léisen ass en Hardwaresystem mat enger all-to-all Node Konnektivitéit, déi et erlaabt Grafiken, déi d'Dimensioune vun engem Problem representéieren, direkt op d'Computer Hardware ze kartéieren. Wéi och ëmmer, eng alles-zu-all verbonne Hardware ze bauen ass Erausfuerderung well d'Zuel vun de Verbindungen pro Node exponentiell eropgeet mat der Unzuel vun de gekoppelte Wirbelen, wat zu enger verstäerkter elektrescher Belaaschtung an der Hardware Overhead resultéiert.

Den Ising Solver, deen vun de Fuerscher entwéckelt gouf, besteet aus gekoppelter Ring Oszillatoren an enger alles-zu-all Node verbonnen Architektur. D'Oszilléierer sinn enk an engem Crossbar Array gekoppelt, wat d'Verbreedung vun engem Schwéngungssignal a béid horizontalen a vertikale Richtungen erlaabt. Andeems Dir e Kupplerkrees op all Kräizung plazéiert, konnten d'Fuerscher e Circuit-Array bauen, wou all Node-Signal mat all aner Node-Signaler kommunizéiere kann.

D'Fuerscher hunn hiren Ising Solver getest andeems se verschidde statistesch Operatiounen ausféieren a Grafike vu verschiddene Gréissten an Densitéiten op hiren Chip kartéieren. Si hunn erausfonnt datt hir Approche fir d'direkt Kartéierung vu Problemgrafiken mat bis zu 48 Noden erlaabt huet, wat eng bedeitend Verbesserung iwwer fréier Designen ass.

An Zukunft kann den Chip entwéckelt vun de Fuerscher d'Schafung vun weideren Ising Solvers an Apparater informéieren déi kombinatoresch Optimisatiounsproblemer effizient léisen kënnen. Wéi och ëmmer, et ginn nach ëmmer Erausfuerderunge fir ze iwwerwannen, wéi zB Zersetzung an nei Kompositioun vun Ënnerprobleemer ouni d'Léisungsgenauegkeet ofzeschafen, d'Léisungsqualitéit vun hirer Hardware géint existéierend Optimisatiounsalgorithmen ze vergläichen, a méi systematesch Weeër ze fannen fir Problemkupplungsgewichten ze formuléieren.

Insgesamt ass d'Entwécklung vun dësem Ising Solver baséiert op Standard CMOS Technologie e verspriechende Schrëtt fir d'Fäegkeete vu Quantecomputer ze verbesseren an hir real-Welt Deployment ze erliichteren fir komplex Optimiséierungsproblemer ze léisen.

Quell: Hao Lo et al, An Ising Solver Chip baséiert op gekoppelte Ring Oszilléierer mat enger 48-Node all-to-all verbonne Arrayarchitektur, Nature Electronics (2023). DOI: 10.1038/s41928-023-01021-y