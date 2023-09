E Guide fir d'Starfield Kaart an Interface ze navigéieren

Starfield, déi lescht Verëffentlechung vu Bethesda, bitt Spiller e grousst an komplizéiert Universum fir ze entdecken. Mat engem Multi-Level Kaartesystem an onkonventionelle Menünavigatiounsoptiounen ass et einfach iwwerwältegt a verluer an der Interface ze fillen. Dëse Guide zielt d'Spiller ze hëllefen ze verstoen wéi de Starfield säi Kaartesystem funktionnéiert a gëtt Tipps fir effizient Navigatioun.

Fir séier Reesen a spezifesche Beräicher ze spären, mussen d'Spiller als éischt eng Stad oder Plaz op engem Planéit besichen. Duerno kënne se de Scanner opmaachen andeems Dir LB (Controller) oder F (Tastatur) dréckt an de Reticle op e virdrun besicht Gebitt zielen. Dréckt A (Gamepad) oder E (Tastatur) wäert eng séier Reesoptioun froen. Dës Method erlaabt Spiller op spezifesch Plazen ze reesen ouni Zougang zu engem Menü.

Starfield Fonctiounen véier Niveauen vun Kaarten. D'Uewerfläch Kaart gëtt e Basis Iwwerbléck vun Punkten vun Interessi awer feelt Detail. Andeems Dir de Scanner mat LB / F opmaacht an dann RB / G dréckt, kënnen d'Spiller op d'Uewerflächekaart kommen a séier op virdrun besichte Lokaler reesen. D'Planéit Kaart weist méi detailléiert Informatioun a kann zougänglech ginn andeems Dir de Menü Knäppchen oder Tab hält. Vun dëser Vue kënnen d'Spiller spezifesch Plazen auswielen oder wielen fir all Gebitt op engem Planéit ze landen an z'entdecken.

D'Systemkaart weist all Planéiten, Mounden a Raumstatiounen bannent engem Stäresystem. D'Spiller kënnen eng Course setzen oder direkt an e virdrun besicht Gebitt reesen. D'Galaxis Kaart weist all verfügbare Stäresystemer am Starfield an erlaabt Spiller Coursen op nei Systemer ze kartéieren. Wann e Stäresystem net erreechbar ass, mussen d'Spiller hiert Schëff upgrade oder op e méi no System navigéieren.

Wann Dir op eng Raumstatioun reest, mussen d'Spiller manuell dohinner fléien an docken andeems Dir A dréckt (oder E wann se no ass). Eemol dockéiert, kënnen d'Spiller X (oder R) drécken fir op d'Statioun ze kommen oder op hiert Schëff zréckzekommen. Zousätzlech, séier Rees op d'Missiounsziler ka gemaach ginn andeems Dir op de Quest Log Zougang an eng spezifesch Missioun auswielt. D'Spiller kënnen Y (Gamepad) oder B (Tastatur) drécken fir d'Kaart automatesch hir nächst Zil an der Galaxis ze lokaliséieren.

Fir eng méi immersiv Erfahrung kënnen d'Spiller wielen ze navigéieren ouni vill op Kaarten a Menüen ze vertrauen. Vum Cockpit vun hirem Schëff kënnen d'Spiller no Ikonen sichen déi spezifesch Destinatiounen representéieren an dréckt A fir dohinner ze reesen. Dës Method erlaabt de Spiller exzessiv Menü Tauchen ze vermeiden an all gewënschte Plaz z'erreechen.

Wéi d'Spiller méi Zäit verbréngen fir de Star-gefëllten Universum vu Starfield z'erklären, gi se méi vertraut mat der Interface an entwéckelen Muskelgediechtnes fir effizient Navigatioun. Mat der Hëllef vun dësem Guide kënnen d'Spiller d'Wichtegkeet vum Raum mat Liichtegkeet navigéieren an déi immersiv Erfahrung genéissen déi Starfield ze bidden huet.

