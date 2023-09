Neie LED Design fördert Realismus an Immersive Displays

Fuerscher vun der Meijo Universitéit an der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hunn bëlleg an ultra-kleng Liichtdioden (LEDs) entwéckelt, déi immersive Displays verbesseren kënnen. Dës LEDs erméiglechen Vollfaarf Imaging bei héijer Opléisung, wat entscheedend ass fir virtuell an augmentéiert Realitéit Erfahrungen. D'Fuerscher hunn blo, gréng a rout Mikro-LED-Arrays op deeselwechte Substrat gestapelt an hunn eng Pixel Dicht vun 330 Pixel pro Zoll erreecht.

D'Gallium Indium Nitride Hallefleit, déi an den LEDs benotzt ginn, entspriechen den Ufuerderunge vun der Resolutioun, Detail, a Faarfbreet néideg fir realistesch visuell Erfahrungen. Fir eng optimal Leeschtung ze kréien, ass et essentiell d'LEDs als eenzeg Eenheet op deemselwechte Substrat ze konstruéieren, anstatt als separat Elementer.

D'Emissiounswellelängte vun den LEDe waren 486, 514 a 604 Nanometer, mat engem schmuele genuch Emissiounsspektrum fir rout, blo a gréng Luucht ze emittéieren an tëscht hinnen z'ënnerscheeden. Och wann et e puer extrane emittéiert Wellelängten waren an déi rout a blo Emissioune manner waren wéi déi gréng Emissioun wéinst Schued bei der Fabrikatioun vum Apparat, gleewen d'Fuerscher datt d'Optimisatioun vun de Kristallwachstumsbedéngungen dës Mängel adresséiere kann.

D'Entwécklung vu verbesserte LEDs ass entscheedend fir den nächsten Niveau Realismus an immersive Displays z'erreechen. Andeems Dir dës LEDs a modernen metaverse Uwendungen integréiert, kënnen d'Benotzer méi immersiv a lieweg Erfahrungen am Spill, Kosmetik an aner Felder hunn. D'Fuerscher schaffen elo un d'Virbereedung vun den Apparater op bëlleg Saphir Substrate fir praktesch Notzung.

Dësen neie LED Design markéiert e wichtege Schrëtt fir eng ultra-héich Hellegkeet an Definitioun an immersive Displays ze kreéieren, Méiglechkeeten opzemaachen fir méi realistesch an engagéiert visuell Erfarungen.

Source: Meijo University, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)