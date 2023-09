Neie Chromecast mat Google TV erwaart geschwënn ze starten

By

Google kann sech virbereeden fir d'Verëffentlechung vun engem neien Chromecast mat Google TV. Laut Berichter vun 9to5Google, gëtt e méi héije Modell mat verbesserte Geschwindegkeet erwaart an der nächster Zukunft op de Maart ze kommen. Fréier dëst Joer gouf en neien Chromecast an der Google Home App entdeckt, wat suggeréiert datt en Upgrade amgaang ass.

An der leschter Entwécklung huet 9to5Google en neien Chromecast mat Google TV Fernbedienung an der Android 14 Beta gesinn. Wärend de Fernbedienung e vertraute Design behält, huet et en neie Layout. E Video deen den neie Fernbedienung weist kann op der 9to5Google Websäit fonnt ginn.

Ausserdeem huet Walmart viru kuerzem säin eegene bezuelbare Google TV Dongle lancéiert, de Google TV Onn Dongle, dee bei just $ 19.88 geprägt ass. Trotz senge niddrege Käschten bitt dësen Apparat beandrockend Features, dorënner 4K Resolutioun an anstänneg Veraarbechtungskraaft. Och wann et vläicht net sou mächteg ass wéi den $ 50 Chromecast mat Google TV 4K, presentéiert de Walmart Dongle eng zwéngend Optioun fir budgetbewosste Konsumenten.

Notamment gëtt Walmart och geruff un engem anere Google TV Apparat ze schaffen. En FCC Areeche enthüllt Pläng fir e Google TV Streaming Stick deen erwaart gëtt HD Video ze liwweren a potenziell Retail fir ongeféier $ 15 kéint. Dës Beweegung entsprécht dem Google seng Efforten fir seng Positioun um Google TV Maart ze stäerken.

Wat e potenzielle Verëffentlechungsdatum ugeet, gëtt spekuléiert datt Google den neie Pixel 8 Smartphone an de kommende Méint enthüllt, wat eng ideal Geleeënheet bitt och den neien Chromecast virzestellen. Bleift oppassen op Updates iwwer dës spannend Entwécklung.

Quellen:

9to5Google

Zatz Not Funny