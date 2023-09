Apple Inc: Ass den Aktiehandel iwwer säi Fair Value?

An dësem Artikel wäerte mir den intrinsesche Wäert vun Apple Inc. (AAPL) schätzen andeems Dir e Discounted Cash Flow (DCF) Modell benotzt. Den DCF Modell berücksichtegt déi erwaart zukünfteg Cashflow vun der Firma a reduzéiert se op hiren aktuelle Wäert.

Fir de Cashflow ze schätzen, benotze mir en 2-Stufmodell mat zwou Perioden vu Wuesstumsraten. Déi éischt Stuf stellt méi héije Wuesstum duer, während déi zweet Stuf eng méi niddereg Wuesstumsphase duerstellt. Analyst Schätzunge gi benotzt wann et méiglech ass, an a Fäll wou se net verfügbar sinn, extrapoléiere mir de fréiere fräie Cashflow.

Mir huelen un datt Firme mat schrumpftem fräie Cashflow hiren Taux vun der Schrumpfung verlangsamen, a Firme mat engem wuessende fräie Cashflow wäert e méi luesen Wuesstumsrate iwwer Zäit erliewen. Dëst reflektéiert d'Tatsaach, datt de Wuesstum an de fréie Jore méi lues geet wéi an de spéidere Joeren.

Déi zukünfteg Cashflowe ginn dann op hiren aktuelle Wäert ofgeschaaft mat engem Discountrate. Mir huelen un datt en Dollar haut méi wäertvoll ass wéi en Dollar an der Zukunft. Den aktuelle Wäert vun der 10-Joer Cashflow Schätzung gëtt op US $ 1.0 Billioun berechent.

Zousätzlech zu de Cashflows fir déi nächst zéng Joer berechene mir den Terminal Value, deen all déi zukünfteg Cashflowen iwwer déi zéng Joer Period ausmécht. E konservative Wuesstumsquote gëtt fir den Terminalwäert benotzt, baséiert op der Moyenne vun der 10-Joer Staatsobligatioun Rendement. Den aktuelle Wäert vum Terminalwäert gëtt op US $ 1.5 Billioun geschat.

Den Total Equity Value, deen d'Zomm vum aktuelle Wäert vun de Cashflowen an dem aktuelle Wäert vum Terminal Value ass, gëtt als US $ 2.5 Billioun berechent. Dividéiert dëse Wäert duerch d'Zuel vun den aussergewéinlechen Aktien, fanne mir datt d'Aktie schéngt ronderëm de faire Wäert ze handelen.

Et ass wichteg ze bemierken datt Bewäertungen onpräzis kënne sinn, a verschidde Viraussetzungen kënnen d'Resultater beaflossen. Den DCF Modell berücksichtegt net d'Industriezykalitéit oder d'Zukunftskapital vun enger Firma. Dofir ass et entscheedend aner Faktoren ze berücksichtegen wann Dir déi potenziell Leeschtung vun enger Firma beurteelt.

Als Conclusioun, wärend den DCF Modell suggeréiert datt Apple Inc. no bei sengem faire Wäert handelt, ass et nëmmen ee vu ville Faktoren fir ze berücksichtegen wann Dir eng Investitioun evaluéiert. Et ass recommandéiert aner Aspekter z'ënnersichen wéi Risiken, zukünfteg Akommespotenzial am Verglach mat Kollegen, an alternativ Investitiounsméiglechkeeten.

Quellen:

- Einfach Wall St Analyse Modell