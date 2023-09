Apple's Geschicht vu Connector Ännerungen: Vum Lightning op USB-C

By

Apple d'Decisioun USB-C op seng iPhones ze adoptéieren, dat heescht Äddi dem Lightning port, huet vill iPhone Benotzer an Nout vun neie Kabelen verloossen. Iwwer d'Joren huet Apple e puer Steckerännerungen op seng Apparater gemaach, d'Benotzer forcéieren nei Kabelen, Adaptern an Accessoiren ze kafen.

Den Iwwergank vum 30-Pin Dock Connector an de Lightning Hafen am Joer 2012 war eng bedeitend Ännerung fir iPhone Benotzer. Vill hu missen hir al 30-Pin Kabelen duerch Lightning Kabelen ersetzen. Dann, am Joer 2016, huet d'Entfernung vum Kopfhörerjack de Kaf vu Lightning op 3.5mm Adapter oder nei Kopfhörer erfuerderlech.

Awer Connector Ännerungen sinn näischt Neies fir Apple. Ugefaange mam 1998 iMac huet Apple säin Apple Desktop Bus (ADB) Connector mat USB-A ersat, wat Interoperabilitéit mat PC Peripherieger erméiglecht an Accessoiren hot-swappable mécht. Wéi och ëmmer, dës Ännerung erfuerdert d'Benotzer nei Kabelen an Adapter ze kafen.

Eng aner bedeitend Verbindungsännerung war d'Aféierung vu FireWire am Joer 1999. Apple huet SCSI Verbindunge mat FireWire ersat, wat d'Benotzer erfuerdert huet nei FireWire Kabele fir verschidden Apparater ze kafen. D'Benotzer déi nach ëmmer hir al SCSI-Geräter benotze wollten, hu missen Adapter kafen.

Dem Apple seng Adoptioun vun USB-C fir seng MacBooks an iPads virun iPhones forcéiert d'Benotzer nach eng Kéier hir existent Kabelen duerch nei USB-C ze ersetzen. Fir Android Benotzer ass dëst vläicht kee Problem well se scho USB-C Kabelen hunn. Wéi och ëmmer, iPhone Benotzer mussen nei Kabele kafen fir europäesch Reglementer ze respektéieren.

Apple d'Geschicht vu Connector Ännerungen weist säi Wëllen nei Technologien z'ënnerhalen, awer et heescht och datt d'Benotzer dacks an nei Kabelen an Accessoiren investéiere mussen fir mat den Ännerungen ze halen. Egal, dem Apple säi Choix fir den Iwwergank op USB-C op sengen iPhones markéiert en neit Kapitel a senger Connector Evolutioun.

