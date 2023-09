The Hilarious Glitch that Broke Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 krut rave Kritiken, a vill betruechten et als Spill vum Joer. De faszinéierende Besetzung, verzauberen Ëmfeld, a spot-on Dialog hunn d'Spiller d'Léift fir méi laang Spillerfarungen nei opgeriicht. Wéi och ëmmer, ee Spiller huet viru kuerzem e Feeler begéint, deen d'Spill op e ganz neie Niveau vu Witz bruecht huet.

De Spiller, dee modding Spiller genéisst, huet an der Vergaangenheet vill technesch Problemer begéint. Awer näischt konnt se op de Glitch virbereeden, deen se am Baldur's Gate erlieft hunn 3. Nodeems se d'Spill eng Zäit laang gespillt hunn, hunn se eng Paus gemaach, e puer nei Mods installéiert a probéiert en neit Spill ze starten. Zu hirer Iwwerraschung goufen si mat enger éischter onkonventioneller Zeen begréisst - aacht plakeg männlech Personnagen an eng Draach Persoun.

Duercherneen, awer amüséiert, konnt de Spiller net anescht wéi laachen an d'Absurditéit vun der Situatioun schätzen. Si waren net sécher wat de Glitch verursaacht huet, awer et schéngt de Charaktercreator mat dësem onerwaarte Siicht ersat ze hunn. Déi plakeg Personnagen hunn dem Mann-Stand Emoji ausgesinn, an déi véier Portraite op der Säit hunn zum komeschen Effekt bäigefüügt.

Wéi och ëmmer, de Spiller wollt net fir ëmmer an dësem komeschen Glitch bleiwen. Einfach d'Mods deinstalléieren huet de Problem net geléist. Si hu missen op eng méi al Späicherdatei lueden an d'Spill ausgoen ier se en neit Spill normalerweis starten. Schlussendlech konnten si zréck an den originelle Charaktercreateur an hir Aventure weiderféieren.

Wärend de Glitch e witzegen an onvergiessleche Moment fir de Spiller geliwwert huet, hoffen se datt se et ni méi begéinen. Si kënnen elo erëm Baldur's Gate 3 spillen, den Atelier entdecken an eenzegaarteg Erfarunge kreéieren ouni datt de bizarre Glitch hir Spillsaach ënnerbrach.

Dëse Glitch déngt als Erënnerung datt souguer an de poléiertsten a kritesch geschätzte Spiller onerwaart an amüsant Mëssfall nach ëmmer kënne geschéien. Et füügt de Charme an d'Onberechenbarkeet vun der Spillerfahrung un.

