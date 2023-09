Déi bescht Trimniveau vum 2024 Toyota GR Supra

By

Den 2024 Toyota GR Supra ass e Weltklass Sportsauto deen aussergewéinlech Leeschtung an eenzegaartege Styling bitt. Toyota bitt verschidde Trimmen fir verschidde Virléiften a Budgeten ze këmmeren, also wéi eng ass dat Bescht fir Iech?

Déi verfügbar Trimmen fir den 2024 Toyota GR Supra sinn:

GR Supra 2.0: D'Entrée-Trim Präis bei $ 45,540

GR Supra 3.0: D'Mëttelniveau Trim Präis bei $ 54,500

GR Supra 3.0 Premium: Eng méi héich-Enn Trimm Präis bei $ 57,650

GR Supra 45th Anniversary Edition: Eng speziell Editioun Trimm Präis bei $ 64,375

De GR Supra 2.0 huet en 2.0-Liter Turbo-Véierzylindermotor mat 255 Päerd an 295 lb-ft Dréimoment. Et kënnt mat Michelin Pilot Super Sport Pneuen, Lieder-geschnidde Sportssëtzer, an duebel Zone automatesch Klimakontroll.

De GR Supra 3.0 bitt en turbocharged 3.0-Liter Inline-Sechs Motor mat 382 Päerd an 368 lb-ft Dréimoment. Et kënnt mat entweder eng sechs-Vitesse manuell oder aacht-Vitesse automatesch Transmissioun, Brembo Front Bremsen, an 19-Zoll Legierung Rieder.

De GR Supra 3.0 Premium Trim füügt nach méi Luxus an Technologie Features, dorënner rout gemoolt Brembo Véier-Piston Kaliper, gehëtzt Lieder-Trimmed Sportssëtzer, an en 12-Lautsprecher JBL HiFi Audio System.

D'GR Supra 45th Anniversary Edition ass eng limitéiert Editioun Trimm déi eenzegaarteg Finishen huet, schwaarz Säitstreifen mam Supra Logo, matte-schwaarze 19-Zoll Rieder, an e justierbaren hënneschte Flillek.

Laut Edmunds, ass de beléifsten Trimm ënnert Autoshoppers de GR Supra 3.0 Premium. Dësen Trimm bitt e super Gläichgewiicht vu Leeschtung a Luxus, mat engem Turbo-Inline-Sechs Motor, Brembo Bremsen, Adaptive Variable Sport Suspension, gehëtzt Lieder-Trimmet Sëtzer, engem JBL Audio System, an drahtlose Apple CarPlay an Android Auto.

D'Rezensiounen iwwer den 2024 Toyota GR Supra Trims si gemëscht, awer et ginn e puer allgemeng Meenungen. Auto a Chauffer hunn den GR Supra 3.0 gelueft fir seng manuell Transmissiounsoptioun a Leeschtung. Autotrader a MotorTrend hu léiwer de GR Supra 3.0 Premium fir säin aktualiséierten Interieur a verstännege Präis.

Als Conclusioun bitt den 2024 Toyota GR Supra eng Rei vun Trimmen fir verschidde Virléiften ze passen. Déi populär Wiel ënner Autoshopper ass de GR Supra 3.0 Premium, deen eng super Mëschung vu Leeschtung a Luxus zu engem faire Präis bitt.

