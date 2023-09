Aféierung vum BMW M 1000 RR: En neie Leeschtungsniveau

By

De BMW S 1000 RR gouf laang als e glänzend Stär an der Welt vun de Supersport-Vëloen ugesinn, a setzt de Benchmark fir zäitgenëssesch Leeschtung. Allerdéngs huet BMW elo mat der Aféierung vum M 1000 RR d'Saachen op e ganz neien Niveau bruecht. Dës beandrockend Maschinn beweist datt et ëmmer Plaz fir Verbesserung ass, och wann Dir un der Spëtzt vun Ärem Spill sidd.

De M 1000 RR kënnt mat e puer bemierkenswäert Verbesserungen, sou datt et iwwer säi Virgänger erausstécht. Wéi och ëmmer, dës Verbesserunge kommen mat engem héije Präisstag, wat de M 1000 RR zu engem vun den deierste Produktiounsmotorrieder um Maart mécht. A Malaysia commandéiert et e bedeitende RM 289,500, wärend an den USA de proposéierte Verkafspräis vum Hiersteller (MSRP) $ 37,990 ass.

Ee vun de Standout Feature vum M 1000 RR ass de M Competition Package, deen bemierkenswäert Upgrades fir Enthusiaster ubitt. Dëse Package enthält en anodiséierte Aluminium Schwenkarm, M Brems- a Kupplungshefelen, Bremshebelschutz, M Endurance Chain, a M Rider Footrest. D'M Carbon Rieder verbesseren net nëmmen de Stil vum Vëlo, awer reduzéieren och ongesprung Gewiicht, wat zu enger verbesserter Handhabung a Reaktiounsfäegkeet op der Strooss oder Streck resultéiert.

Ënnert sengem beandrockende Baussent huet de BMW M 1000 RR e formidabele Chassis-Design, fein ofgestëmmt fir d'Ufuerderunge vun der Rennstreck. Et gëtt ugedriwwen vun engem 999cc, flësseggekillten Inline Véier-Zylinder Véier-Schlagmotor, geschützt vum M Engine Protector fir zousätzlech Haltbarkeet. De Motor huet BMW's ShiftCam Technologie, déi verännerlech Intake Nockshaft Kontroll bitt. Dës Technologie optiméiert d'Performance iwwer verschidden RPM-Beräicher, liwwert en beandrockend 212 Päerd bei 15,000 RPM- an 79 Pound-Féiss vum Dréimoment bei 11,000 RPM-.

Wat d'Technologie ugeet, kënnt de M 1000 RR mat engem grousse 6.5-Zoll TFT-Display an engem OBD-Interface fir de Standard M GPS-Laptrigger. Ausserdeem hunn d'Fuerer d'Méiglechkeet hire Vëlo mat enger Auswiel vun optionalen Accessoiren ze personaliséieren, dorënner verschidde Windschutzscheiber, den M Datalogger, an de M Cover Kit.

De BMW M 1000 RR beandrockt weider net nëmme mat senger Leeschtung, awer och mat sengem ikonesche Faarfschema vu Light White, Racing Blue Metallic a Racing Red. Mat senge bemierkenswäerte Verbesserunge hëlt dësen Supersport-Vëlo d'Bar an setzt en neie Standard an héich-Leeschtungsmotorrieder.

