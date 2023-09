Transforméiert Är Aarbechtsplaz mat dësen Top Zoom Produktivitéitsfeatures

By

Zoom ass méi wéi nëmmen e Videokonferenzinstrument. Mat senger Gamme vu Produktivitéitsfeatures ass et e Kraaftwierk ginn fir d'Teamleistung ze verbesseren. An dësem Artikel wäerte mir e puer vun den Top Zoom Produktivitéitsfeatures entdecken déi all Geschäftsleit sollt benotzen.

Ee vun dëse Funktiounen ass Zoom IQ, en AI-gedriwwen Assistent deen d'Benotzer mat verschiddenen Aufgaben hëllefe kann. Et kann verpasst Reuniounen zesummefaassen, Recaps posten, a proposéiert Handlungsartikele fir jiddereen op der selwechter Säit ze halen. Zoom IQ bitt och eng Léisung fir Iddien z'organiséieren an Versammlungsagendaen ze kreéieren.

Écran Deelen an Annotatioun ass eng aner mächteg Produktivitéit Feature. D'Benotzer kënnen hir Schiirme während Versammlungen deelen, sou datt d'Participanten spezifesch Uwendungen oder Deeler vum Écran gesinn. Annotatiounsinstrumenter erlaben et wichteg Informatioun um gemeinsame Bildschierm ze zéien an ze markéieren.

Zoom integréiert och nahtlos mat Kalenneren a Fuerplang. D'Benotzer kënnen hir léifste Kalennerapps wéi Google Kalenner an Outlook op Zoom verbannen, wat et einfach mécht Zäitplang ze managen. D'Fonktioun "Ernennung Scheduler" hëlleft Reuniounen ze plangen andeems Dir Disponibilitéit op all Plattformen weist an automatiséiert Notifikatiounen an Erënnerungen schéckt.

Breakout Zëmmeren am Zoom sinn ideal fir effektiv Zesummenaarbecht a Brainstorming Sessiounen. Hosten kënnen d'Participanten an Ënnergruppen opdeelen fir Diskussiounen an Aufgaben. Pre-Assignéieren Participanten zu Breakout Zëmmeren spuert Zäit a streamlines de Versammlungsprozess.

Fir kreativ Teams bitt d'Zoom Whiteboard Feature en onendlech Leinwand fir ze zéien, Text ze addéieren an Biller eropzelueden. Hosts hunn Kontroll iwwer d'Whiteboard, a Whiteboards kënne gespäichert ginn an an d'Wollek bäigefüügt fir zukünfteg Referenz.

Zoom Meetings sinn e Kärkomponent vun der Plattform, bitt Tools fir Zesummenaarbecht a Produktivitéit. Versammlungen kënnen automatesch opgeholl an an Transkriptiounen transforméiert ginn. Iwwersetzungsinstrumenter erliichteren méisproocheg Gespréicher, wärend Sproochen Dolmetscher kënne fir Participanten mat Behënnerungen bäigefüügt ginn.

Zoom's Integratiounen an Apps hëllefen alles op enger Plaz zesummen ze bréngen. D'Benotzer kënnen Zougang zu engem Maartplaz mat enger breet Palette vun Integratiounen an Add-ons kréien, vun Zesummenaarbecht Apps wéi Slack bis Tools fir Projektmanagement. Personaliséierbar Chaterfarungen sinn och méi villsäiteg ginn, a bitt Geschäfter eng Léisung fir Kommunikatioun an Zesummenaarbecht.

Andeems Dir dës Top Zoom Produktivitéitsfeatures benotzt, kënnen d'Geschäfter hir Aarbechtsplaz an en héich produktivt Ëmfeld transforméieren. Egal ob et duerch AI-driven Assistenz, Écrandeelen an Annotatioun, Fuerplangfäegkeeten, Breakoutzëmmer, Whiteboard Zesummenaarbecht oder personaliséierbar Chaterfarungen ass, Zoom huet d'Tools fir d'Teamleistung ze verbesseren.

