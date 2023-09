D'Hidden China Beliichtung vu S&P 500 Aktien

By

Eng rezent Analyse vum S&P 500 vum Investor's Business Daily huet verroden datt zéng Aktien am Index staark op Akommes aus China vertrauen. D'Etude huet festgestallt datt Firmen wéi Qualcomm, Monolithic Power, an Texas Instruments méi wéi 27% vun hire Recetten aus China oder seng Territoiren generéieren.

Dës Zuele si wesentlech méi héich wéi Apple, wat dacks als eng grouss Belaaschtung fir China gesi gëtt. Tatsächlech huet Apple nëmmen 18.8% vu senge Recetten aus China a sengem leschten Joresrapport ofgeleet. Trotzdem hunn déi zéng Firmen mat der meeschte chinesescher Belaaschtung hir Aktien dëst Joer ëm 30% gesinn eropgoen, méi wéi de Gesamt S&P 500.

Wéi och ëmmer, et ginn Unzeeche datt Investisseuren elo ufänken de Risiko am Zesummenhang mat dem chinesesche Maart ze präisginn. D'Aktie vun Apple sinn ëm 3% erofgaang no Berichter datt e puer vu senge Produkter blockéiert kënne ginn fir d'Benotzung vun der chinesescher Regierung. Dëst kéint en Indikatioun sinn datt d'Sentimenter géint China-verbonne Risiken änneren.

Ee Faktor, deen d'Suergen iwwer d'Investitioun an China verschäerft ass de luese wirtschaftleche Wuesstum, deen d'Land erlieft huet. Am zweete Trimester ass d'chinesesch Wirtschaft ëm nëmmen 3.2% gewuess, däitlech ënner hiren übleche Standarden. Et sinn net nëmme politesch Spannungen, déi e Risiko fir Firmen ausmaachen, déi op de chinesesche Maart ofhängeg sinn; déi allgemeng wirtschaftlech Gesondheet vum Land ass och e Faktor fir ze berücksichtegen.

Den Technologiesektor ass besonnesch ausgesat a China, mat 80% vun den zéng meescht China ausgesat Firmen am S&P 500, déi an dësem Secteur operéieren. Qualcomm, déi 63% vu senge Recetten aus China kritt, huet säi Aktiepräis dëst Joer ëm 3.2% erofgaang. Monolithic Power, op der anerer Säit, huet seng Aktien ëm iwwer 40% gesinn, trotz 52% vu senge Recetten aus China kommen.

Am Allgemengen, och wann d'Investisseuren vläicht net iwwer hir Belaaschtung fir China am Moment besuergt sinn, kann dëst Gefill änneren wéi d'Relatiounen tëscht den USA a China weider streiden a wéi d'chinesesch Wirtschaft weider verlangsamt.

Quell: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definitiounen:

- S&P 500: De S&P 500 ass en Aktiemaartindex deen d'Aktieleistung vu 500 grousse Firmen moosst, déi op Börsen an den USA opgezielt sinn.

- Einnahmen: Einnahmen bezitt sech op de Gesamtbetrag vun Akommes generéiert vun enger Firma aus hiren primären Aktivitéiten, sou wéi Verkaf vu Wueren oder Servicer.

- China Belaaschtung: China Belaaschtung bezitt sech op de Grad an deem eng Firma op Einnahmen oder Operatiounen a China fir hir finanziell Leeschtung hänkt.

- Secteur: A Finanzen bezitt e Secteur op eng spezifesch Industrie oder Segment vun der Wirtschaft. De S&P 500 ass a verschidde Secteuren opgedeelt, wéi Informatiounstechnologie a Gesondheetsversuergung, baséiert op den Aarte vu Geschäfter déi am Index abegraff sinn.