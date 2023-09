10 nei a spannend Business- a Startupfilmer fir op Apple TV+ ze kucken

Apple TV+ ass entstanen als e prominente Spiller an der Streaming Service Landschaft zënter hirem Start am November 2019. Och wann et ufanks Erausfuerderunge wat Inhalt ugeet, huet d'Plattform zënterhier staark an héichqualitativ originell Programméierung investéiert. An dësem Artikel hu mir eng Lëscht vun 10 neien a spannende Geschäfts- a Startupfilmer zesummegestallt, déi tëscht 2022 an 2023 verëffentlecht goufen.

Ee vun dëse Filmer ass "Severance", eng Show déi d'Konzept vum "Aarbecht-Liewen Gläichgewiicht" an enger surrealistescher Firmenlandschaft exploréiert. D'Charaktere navigéieren d'Bedeitung hannert hirer Beschäftegung wéi se onerwaart Twists an Offenbarunge entfalen. Eng aner bemierkenswäert Verëffentlechung ass "Super League: The War for Football", eng Doku-Serie déi den dramateschen Nofolger vun der Europäescher Super League Ukënnegung erfaasst. Wärend eng equilibréiert Perspektiv ubitt, gouf d'Serie kritiséiert fir d'finanziell Implikatioune fir d'Fans net adäquat ze exploréieren.

"The Beanie Bubble" verdéift an de Beanie Baby-Wahr vun den 90er Joren, konzentréiert sech op déi fiktionaliséiert Geschichte vun dräi Fraen, déi integral Rollen am Ty Warner sengem Erfolleg gespillt hunn. Wéi och ëmmer, d'Sendung huet Kritik kritt fir ze vill ambitiéis ze sinn. Alternativ schreift "Blackberry" den Opstieg an de Fall vun der pionéierender Smartphone Firma, ënnersträicht d'Opreegung vun der Innovatioun an de Feeler, déi zu hirem Ënnergang gefouert hunn.

Dës Filmer bidden divers Standpunkter iwwer d'Versuche, Triumphen an Tribulatiounen am Geschäftsräich. Egal ob Dir u biographesche Märecher, humoristesche Geschichten oder Virsiichtsgeschichten interesséiert, et gëtt eppes fir jiddereen. Apple TV+ setzt weider seng Inhaltsbibliothéik auszebauen an Zuschauer mat senger origineller Programméierung unzezéien.

