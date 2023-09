Wéi séier Credits am Starfield verdéngen

Starfield, Bethesda's lescht Weltraumfuerschungsspill, dréint sech ëm d'Acquisitioun vu Kreditter fir Ausrüstung ze kafen, Är Raumschëff ze upgraden, a Crewmemberen astellen. Iwwerdeems ginn et verschidde Methoden fir Credits am Spill ze verdéngen, vill vun hinnen si lues an ineffizient fir déi, déi net real Suen ausginn wëllen. Hei sinn e puer vun de schnellsten Weeër fir legal Kreditter am Starfield ze sammelen:

1) Späert d'Commerce Fäegkeet op

D'Commerce Fäegkeet ass wesentlech fir Wueren zu Starfield ze kafen a verkafen. Andeems Dir Fäegkeet Punkten an de Commerce investéiert, kënnt Dir eng Rei vu Virdeeler opmaachen, sou wéi Shopping Rabatt, erhéicht Verkafsgewënn, a méi. Wéi Dir dës Fäegkeet weider entwéckelt, ginn d'Reduktiounen an d'Gewënnstäerkt nach méi bedeitend.

2) Loot strategesch

Am Starfield ginn et Saachen ze sammelen iwwerall wou Dir gitt. Wéi och ëmmer, net all Elementer si wäertvoll genuch fir hiert Gewiicht ze justifiéieren. Wéinst limitéierter Droenkapazitéit ass et wichteg de Wäert vun engem Artikel a Relatioun zu sengem Gewiicht virsiichteg ze evaluéieren ier Dir decidéiert ob se se huelen oder net.

3) Niveau d'Scavenging Fäegkeet erop

D'Scavenging Fäegkeet am Starfield erlaabt Iech net nëmmen verstoppte Schätz z'entdecken, awer och wäertvoll Elementer a Container ze fannen. Wéi Dir am Scavenging viru geet, kommt Dir op méi rar a méi wäertvoll Elementer, déi eng lukrativ Geleeënheet bitt Kreditter ze verdéngen wärend Dir exploréiert.

4) Huelt Aufgaben vun all Missiounsbrieder

Missioun Brieder a verschiddene Siidlungen a Fraktiounen Offer Säit Quests datt Dir mat Credits belount. Dës Missiounen ofzeschléissen kann Iech bedeitend Kredittbelounungen verdéngen, an de Missiounsrot vun all Fraktioun wäert eenzegaarteg Missiounen hunn, déi mat hiren Ziler ausgeriicht sinn.

5) Bauen Outposts

Etablissement outposts op Planéiten verlaangt puer Effort, mä d'Belounung sinn et wäert. Andeems Dir Är Outposts konfiguréiert fir wäertvoll Ressourcen ze produzéieren, kënnt Dir e Räichtum vu Ressourcen sammelen, déi fir Kreditter verkaaft kënne ginn. Der méi outposts Dir verwalten, der Groussregioun Är potentiell Beneficer ginn.

6) Verkafen all extra Schëffer Dir hutt

Wann Dir méi Starships hutt wéi Dir kënnt handhaben, betruecht se duerch e Ship Technician ze verkafen. Och wann et e klenge Käschte ka sinn fir Äert Schëff ze registréieren, extra Schëffer ze verkafen kann zu wesentleche Rendementer féieren a Plaz fräi fir méi rentabel Ventures.

7) Komplett Fraktiounsmissiounen

Fraktiounsmissiounen unzefänken fördert net nëmmen d'Geschicht vum Spill, awer bitt och generéis Kredittbelounungen. Dës Missiounen alignéieren mat den Ziler vun Ärer gewielter Fraktioun a bidden en exzellente Wee fir Är Credits laanscht de Wee ze stäerken.

8) Fortschrëtter duerch d'linear Missioun Progressioun

Campagne Missiounen ofzeschléissen ass en einfache Wee fir Credits ze verdéngen. Déi meescht Missioune bidden eng monetär Entschiedegung, an e puer bidden souguer selten Elementer als Belounung. Vergewëssert Iech dës Missiounen ze prioritär fir béid Krediter a wäertvoll Ressourcen ze verdéngen.

9) Verkafen Ëmfro Daten

Wéi Dir verschidde Planéiten entdeckt, huelt Iech d'Zäit fir déi lokal Flora, Fauna a geologesch Feature ze scannen. All Scan füügt Är Ëmfrodatensammlung bäi, déi fir Kreditter un de Vladimir Sall verkaaft kënne ginn, e Member vun der Konstellatiounsfraktioun.

10) Benotzt Konsol Kommandoen (Cheats) virsiichteg

Wann Dir gewëllt sidd d'Regele ze béien, Konsolbefehl am Starfield kënnen direkt Räichtum a Form vu Kreditter ubidden. Wéi och ëmmer, Cheats benotze kann Iech verhënneren datt Dir Leeschtunge méi spéit am Spill verdéngt, also benotzt se clever.

Als Schlussfolgerung sinn d'Kreditter essentiell am Starfield. Andeems Dir dës Methoden benotzt, kënnt Dir séier Krediter verdéngen ouni op real Suen auszeginn oder Regelen ze briechen.

Quellen: Bethesda