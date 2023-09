Bereet Iech fir den iPhone 15 Start!

D'iPhone 15 Party ass just ronderëm den Eck an Dir sidd häerzlech invitéiert! Et ass erëm déi Zäit vum Joer wou Apple hir neist Opstellung vun iPhones annoncéiert, an dëst Joer ass et den iPhone 15. D'Evenement, genannt "Wonderlust", ass geplangt fir Dënschdeg, den 12. September 2023, um 10:00 AM (PST). De Virbestellungsdatum ass fir Freideg, September 15, 2023, um 05:00 AM (PDT) festgeluecht, an den offiziellen Startdatum ass Freideg, September 22, 2023.

Geméiss verschidde Quellen ginn et Rumeuren datt d'Produktioun vum iPhone 15 vu China an Indien kéint réckelen. Och wann dëst net bestätegt ass, sinn vill begeeschtert iwwer d'Méiglechkeet vun enger Ännerung vun der Reesdestinatioun fir de Start. Egal ob mir aus China oder Indien kommen, et ass wichteg eis Päss prett ze hunn an sécherzestellen datt mir all eis Reesdokumenter an d'Route an der Rei hunn.

Wann Dir zréck kuckt op den Erfolleg vum iPhone 14 USA Pre-Order Thread, mat iwwer 25,000 Posts, 1 Millioun Meenungen, an 1,500 Gesamtstëmmen, ass et kloer datt d'Opreegung fir nei iPhones oniwwertraff ass. Kënne mir dëst Joer nach e Rekord briechen? Nëmmen Zäit wäert soen.

Wéi de Start ukomm ass, gëtt d'Verfollegung vun eise Bestellungen essentiell. Wann d'Bestellungen ufänken op d'Bühn "Preparing for Shipment" ze plënneren, kënne mir erwaarden Bewegung iwwer de Weekend ze gesinn. Dëst ass wann mir kënnen ufänken eis Packagen ze verfollegen mat der geliwwert Tracking Nummer. UPS ass ee vun de Versandtransporter fir Apple, an hir Websäit erlaabt eis eis iPhone Sendungen ze verfolgen. Et ass wichteg eis Rechnung mat der Seriennummer ze hunn, déi op der Apple Websäit fonnt gëtt.

Ee vun de meescht erwaarten Scans wärend dem Versandprozess ass den "Import Scan" zu Louisville, Kentucky. Dëse Scan weist datt d'Sendung Importprozeduren am Empfangsland geläscht huet a garantéiert datt den iPhone den nächsten Dag kënnt. Et ass de leschte Meilesteen ier mer endlech eis Hänn op déi nei iPhones kréien.

Also, maacht Iech prett fir den iPhone 15 Start! Gitt sécher datt Äre Pass aktuell ass, verfollegt Är Bestellung a maacht Iech prett fir déi neist Ergänzung zu der Apple Famill ze begréissen.

