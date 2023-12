Kanada Wildfire Carbon Emissiounen Skyrocket am Joer 2023

E rezente Bericht vum Copernicus, en Ëmweltobservatiounsdepartement vum Weltraumprogramm vun der Europäescher Unioun, huet opgedeckt datt d'Bëschbränn vu Kanada am Joer 2023 eng iwwerraschend 23% vun de weltwäite Bëschbränn Kuelestoffemissiounen ausmaachen. Dësen eemolegen Niveau vun den Emissiounen huet bedeitend Auswierkungen op d'Loftqualitéit an d'Atmosphär an de Gemeinschaften am ganze Land.

De Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) huet fläisseg déi resultéierend Rauchverschmotzung a seng Effekter verfollegt, wéi Länner ronderëm d'Welt sech zesummeschaffen fir de Klimawandel ze bekämpfen. D'Bëschbränn, déi Kanada während 2023 veruerteelt hunn, waren am Géigesaz zu alles wat virdru gesi gouf, a generéieren déi héchste Kuelestoffemissiounen an der Geschicht vum Land mat engem grousse Spillraum.

Laut den Donnéeën hunn d'Bëschbränn dëst Joer bal 480 Megatonne Kuelestoff ofginn, wat bal fënnef Mol déi duerchschnëttlech Emissioune vun de leschten zwee Joerzéngten ass. Dës Zuelen markéieren d'Intensitéit, d'Persistenz an d'allgemeng Impakt vun de Bränn op lokal Gemeinschaften a Provënzen wéi British Columbia, Alberta, Ontario, Nova Scotia, den Nordwesten Territoiren a Québec.

Déi negativ Auswierkunge vun de Bëschbränn waren net nëmmen op Kanada limitéiert. Den Damp ass iwwer grouss Sträiche vun Nordamerika gereest an huet souguer Regioune vun Europa erreecht, e niwwelegen Himmel erstallt an d'Loftqualitéit weider kompromittéiert. De Mark Parrington, e Senior Wëssenschaftler mat CAMS, huet d'Bedeitung vun dëse Bränn op weltwäitem Plang betount. Hien huet betount datt déi onendlech Skala an d'Persistenz vun de Bëschbränn a Kanada hinnen eng bedeitend Geschicht an de globale Feieremissioune fir 2023 gemaach hunn.

Dës Erkenntnisser kommen op den Heelen vum alljährlechen Emission Gap Report vun de Vereenten Natiounen, dee warnt datt d'Welt op der Streck ass fir bal 3 °C ze waarm ze ginn, wann net direkt an drastesch Klimaaktioune getraff ginn. Wärend d'Welt d'Erausfuerderunge fir d'Reduktioun vun Treibhausgasemissiounen huet fir d'Ziler vum Paräisser Ofkommes z'erreechen, weisen d'Experten den dréngende Bedierfnes fir d'Auswierkunge vun de globale Bëschbränn Emissiounen no ze iwwerwaachen an ze reduzéieren.

Wéi d'Hëtztwellen an d'Dréchentbedéngungen méi verbreed ginn, erhéicht d'Wahrscheinlechkeet fir onendlech Bëschbränn ze erliewen wéi déi a Kanada. Dofir ass eng kontinuéierlech Iwwerwaachung vu Bëschbränn Emissiounen entscheedend fir hiren Impakt op d'Loftqualitéit an d'mënschlech Gesondheet ze bewäerten an ze reduzéieren. D'Roll vu Kanada an der Bekämpfung vum Klimawandel däerf net ënnerschat ginn, well d'Aktiounen, déi am Land geholl ginn, d'Potenzial hunn fir d'global Handlung ze beaflossen.