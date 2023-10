D'Parker Solar Probe setzt weider d'Geheimnisser vun der Sonn z'entdecken

By

D'Parker Solar Probe huet viru kuerzem seng 17. Zoumaache vun der Sonn ofgeschloss, a koum bannent 7.26 Millioune Kilometer vun der Sonnenfotosphär. Wärend senger 13. Approche gouf et déi éischt Raumschëff, déi eng Coronal Mass Ejectioun (CME) duerchkreest, e mächtegt Event dat enorm Massen vu Plasma duerch de Weltraum dréit. D'Missioun vun der Sond, déi geplangt ass bis 2025 weiderzeféieren, zielt d'Geheimnisser vun der Sonn z'entdecken an entscheedend Abléck an d'Sonnephenomener ze ginn.

D'Parker Solar Probe, déi dacks als "klenge Motor bezeechent gëtt, dee just weider geet a weidergeet", huet de 27. September seng enk Approche gemaach, just 7.26 Millioune Kilometer iwwer der Sonnenflächeschicht, bekannt als Fotosphär, geschmiert. Dës beandrockend Erreeche follegt säi fréiere Meilesteen fir duerch eng koronal Massausstouss während senger 13. Approche de 5. September 2022 ze fléien.

Den Erfolleg vun der Missioun gëtt un der Widderstandsfäegkeet vum Raumschëff a senger Fäegkeet fir extrem Bedéngungen ze widderstoen zougeschriwwen. Trotz Temperaturen bis zu 1400 Grad Celsius erliewen, sinn d'Haaptinstrumenter vun der Sond duerch Schirm geschützt, sou datt se an engem bal normalen Raumtemperaturëmfeld funktionnéiere kënnen.

D'Haaptzil vun der Parker Solar Probe ass d'Sonnekorona ze studéieren, den ieweschten Deel vun der Sonnenatmosphär. D'Wëssenschaftler zielen ze verstoen wat d'Corona erhëtzt an de Stroum vun der Energie dobannen ze verfolgen. Zousätzlech versichen se d'Beschleunegung vum Sonnewand wéi en d'Sonn verléisst, souwéi d'Struktur vun der Sonn a seng Magnéitfelder z'ënnersichen.

Coronal Mass Ejections si besonnesch interessant fir Sonnephysiker. Dës mächteg Eventer kënne bedeitend Auswierkungen op d'Äerd hunn, vu Kommunikatiounssystemer ze stéieren bis Stroumverschlësselung verursaachen. Andeems Dir dës Sonnestuerm studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun de Kräfte ze kréien, déi se dreiwen an d'Prognosefäegkeeten z'entwéckelen.

De rezente Meilesteen, dee vun der Parker Solar Probe erreecht gouf, duerch e CME op sengem nooste Punkt un der Sonn passéiert, huet wäertvoll Daten iwwer d'Geschwindegkeet an d'Dicht vun der Schockwelle geliwwert. Och wann dës speziell CME keng Bedrohung fir d'Äerd duerstellt, betount se d'Wichtegkeet vun dësen Eventer an hir potenziell Konsequenzen ze studéieren.

De Parker Solar Probe Projet gëtt vum Johns Hopkins Applied Physics Laboratory zu Laurel, Maryland geréiert an operéiert. D'Raumschëff, gebaut an der Zäitlinn an dem Budget vun der NASA, baut weider de Wee fir nei Entdeckungen iwwer eise nootste Stär, d'Sonn.

