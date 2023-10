En astronomescht Spektakel: Annular Sonnendäischtert fir d'Amerikaner ze beliichten

De 14. Oktober 2023, e seltenen Himmelsevenement bekannt als eng annular Sonnendäischtert, oder de "Ring vum Feier", wäert den Himmel vun Amerika genéissen. Am Géigesaz zu enger totaler Sonnendäischtert, wou de Mound d'Sonn komplett verstoppt, geschitt eng annular Sonnendäischtert wann de Mound tëscht der Äerd an der Sonn passéiert, awer nëmmen deelweis d'Sonn iwwerdeckt, wat zu engem helle Rank oder "Annulus" resultéiert. Dëst Phänomen gëtt méiglech gemaach duerch d'elliptesche Form vun der Äerdbunn vum Mound. Wann de Mound op sengem wäitste Punkt vun der Äerd (Apogeum) ass a mat der Sonn ausgeriicht ass, geschitt de "Ring of Fire" Effekt. Dës zukünfteg annular Sonnendäischtert wäert déi lescht Chance sinn esou en Event an den USA bis den 21. Juni 2039 ze gesinn.

De Wee vun der Annularitéit, wou de Mound direkt iwwer den Zentrum vun der Sonn passéiert, streckt sech iwwer Deeler vun Oregon, Nevada, Arizona, New Mexico an Texas. Timing an detailléiert Kaarte vum Event kënnen duerch Great American Eclipse fonnt ginn. Wéi och ëmmer, och ausserhalb vun dësem Wee wäerte verschidde Grad vun der Sonnendäischtert iwwer vill vun der westlecher Hemisphär siichtbar sinn. Eng kloer Vue op d'Sonn ass ideal fir Observatioun, awer och ënner bedecktem Bedingunge wäert d'Däischtert e merkbare Effekt hunn, an eng ongewéinlech Dämmerung während der Dageszäit.

Et ass essentiell virsiichteg ze sinn wann Dir d'Däischtert observéiert, well déi mächteg Strahlen vun der Sonn e schwéieren Aenschued verursaache kënnen. Besonnesch Sonnebrëller oder indirekt Gesiichtsmethoden wéi Pinhole-Projektore solle benotzt ginn. D'NASA huet Sécherheetsrichtlinne fir dëst Evenement verëffentlecht fir de Genoss vum Spektakel ouni Risiko ze garantéieren.

Wärend der annularer Sonnendäischtert kënnen Observateuren no bei der White Sands Missile Range zu New Mexico helle Sträifen um Himmel gesinn, déi d'Weeër vun dräi wëssenschaftleche Rakéite markéieren. Dës Rakéite bilden Deel vun der APEP Missioun vun der NASA, déi zielt fir den Impakt vun der Sonnendäischtert op déi iewescht Atmosphär ze studéieren an Ännerungen an der Ionosphär duerch séier Schwankungen am Sonneliicht ze verstoen. Andeems se d'Effekter op d'ionosphäresch Temperatur an Dicht studéieren, hoffen d'Wëssenschaftler weider Abléck an dëst natierlecht Phänomen ze kréien.

Egal ob Dir Iech laanscht de Wee vun der Annularitéit fannt oder eng deelweis Sonnendäischtert soss anzwousch erliewt, notzt dës Geleeënheet fir d'Wonner vum Universum sécher ze schätzen an ze hoffen op kloren Himmel de 14. Oktober.

