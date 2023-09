Entdeckt d'Evolutioun vun Tomaten: Vun Wild bis Wonnerbar

Biologen vun der University of Massachusetts Amherst hunn Fuerschung iwwer d'Evolutiounsgeschicht vun Tomaten gemaach, d'Sets vun Eegeschaften entdeckt, déi zu der Entwécklung vun hiren ënnerschiddleche Charakteristike gefouert hunn. D'Resultater, publizéiert an Plants, People, Planet an The American Journal of Botany, werfen Liicht op wéi Friichten an der Wëld evoluéieren a bidden Abléck déi an zukünfteg Ernteverbesserungsefforten hëllefe kënnen.

D'Studie konzentréiert sech op d'Verwandte vun modernen Tomaten, verschidde wilde Arten, déi laanscht d'westlech Küst vu Südamerika fonnt goufen. Dës wëll Arten ënnerscheede sech staark vun den Tomaten, déi mir haut kennen. Si si kleng, gréng wann se reift, a vill hunn onangenehme Geschmaach a Geroch.

Fir d'Transformatioun vun dësen wilde Tomaten op déi lecker a visuell attraktiv Uebst ze verstoen, déi mir genéissen, hunn d'Fuerscher evolutiv Syndrome studéiert, déi Sätze vun Eegeschafte sinn, déi zesummen a Friichten optrieden. Virdrun Fuerscher haten net all d'Arten vu wilde Tomaten zesumme gewuess fir Beweiser fir dës Syndrome ze sammelen.

D'Team huet Somen aus 13 Aarte vu wilde Tomaten a verschidde Varianten an all Spezies gesammelt. Si hunn dës Planzen gewuess an hir Uebst ënnersicht fir Charakteristiken wéi Faarf, Form, Zocker a Säuregehalt, an DNA Analyse. Déi liichtflüchteg organesch Verbindunge verantwortlech fir den Aroma vun den Tomaten goufen och gemooss a klasséiert.

D'Resultater hunn opgedeckt datt Eegeschafte wéi Geroch, Aroma a Faarf syndromatesch sinn an et gëtt e Match tëscht dem baussenzegen Erscheinungsbild vun der Tomate a sengem Geschmaach. Dës Fuerschung bitt e verständleche Verständnis vu wéi wëll Tomaten vuneneen a vu kultivéierte Varietéit ënnerscheeden.

D'Studie huet och profitéiert vun de Sammelefforte vum Charles Rick, deen Somen vu wilde Tomatenarten während senger Rees a Südamerika gesammelt huet. D'Fuerscher hunn dës gesammelt Somen niewent hiren eegene gewuess an d'Charakteristike vun de verschiddenen Arten verglach.

Dës Fuerschung beliicht net nëmmen d'Evolutiounsgeschicht vun Tomaten, awer huet och Implikatioune fir d'Zucht vun méi nährstoffaarme an attraktiv Varietéiten vun Uebst. Andeems Dir d'Eegeschafte versteet, déi zu de wënschenswäerten Qualitéite vun Tomaten bäidroen, kënnen d'Wëssenschaftler schaffen fir verbesserte Varietéiten fir Konsum z'entwéckelen.