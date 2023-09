Fuerscher Entdeckt Potenzial Blueprint fir Neuronen an einfachsten Déieren

Fuerscher hunn Beweiser fir neuronähnlech Zellen an Placozoen entdeckt, eng vun den einfachsten Aarte vun Déieren. Placozoans existéieren am Mier fir Honnerte vu Millioune Joer, an et ass méiglech datt se als Blueprint fir d'Nervensystemer gedéngt hunn, déi a méi komplexen Déieren fonnt goufen, dorënner Mënschen. Dës Erkenntnisser goufen an der Zäitschrëft Cell publizéiert.

Placozoans erschéngen wéi Amöben ënner engem Mikroskop awer sinn tatsächlech Déieren. Si si méi no verbonne mat Cnidarians (déi Mieranemonen a Korallen enthalen) a Bilaterians (Wirbeldéieren) am Bam vum Liewen. Wärend aner Déierelinnen Nervensystemer hunn, déi vun Neuronen regéiert ginn, goufen Placozoen gegleeft anescht ze sinn an net Neuronen ze besëtzen.

Amplaz vun Neuronen, placozoans benotzen peptidergic Zellen bestëmmte Behuelen ze reguléieren. Dës Zellen verëffentlechen kuerz Ketten vun Aminosäuren, déi ëmginn Zellen aktivéieren, ähnlech wéi d'Funktioun vun Neuronen a méi komplexen Organismen. Dës Ähnlechkeet huet d'Fuerscher gefouert fir weider z'ënnersichen, ze theoretiséieren datt dës Zellen den Nervensystem vun engem antike Déier Vorfahren representéiere kënnen.

D'Fuerschungsteam huet d'Genexpressioun a Placozoen studéiert an entdeckt 14 Aarte vu peptidergesche Zellen, déi wichteg sinn fir Neuronen an aneren Déieren ze bauen. Wéi och ëmmer, si hu festgestallt datt peptidergesch Zellen an Placozoen elektresch Aktivitéit feelen an d'Fäegkeet fir Messagen ze kréien, wat beweist datt se net richteg Neuronen sinn.

Duerch Kartéierung vun potenziellen Interaktiounen tëscht peptidergeschen Zellen an aner Zellen an Placozoen, hunn d'Fuerscher e komplexe Signalnetz a spezifesche Pairen vun Neuropeptiden a Rezeptoren identifizéiert. Dëst ënnerstëtzt d'chemesch Gehirhypothese, déi suggeréiert datt fréi Nervensystemer sech als Netzwierker vun Zellen entwéckelt hunn, déi duerch chemesch Signaler verbonne sinn anstatt elektresch Signaler.

Vergläicht peptidergesch Zellen mat Neuronen an aneren Déieren, hunn d'Fuerscher grouss Ähnlechkeeten entdeckt an der Aart a Weis wéi Genen benotzt ginn, wat beweist datt fréi Nervensystemer eemol ähnlech waren wéi déi, déi a Placozoen gesi goufen, ier se sech a komplex Zellen evoluéieren, déi elektresch Signaler schécken.

Wärend Placozoen einfach kënne sinn am Verglach mat Mënschen, ass hir Komplexitéit méi héich wéi erwaart. Weider Fuerschung iwwer Placozoen an aner Déierelinnen wäert e bessert Verständnis vun der Evolutioun vun den Nervensystemer ubidden a Liicht op d'Funktioune vun Neuronen an eisem Gehir werfen.

