XRISM Satellite lancéiert fir den Universum a verschiddene Faarwen vun Röntgenstrahlen ze studéieren

Zesummefaassung: Den X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) Satellit, eng Zesummenaarbecht tëscht der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) an der NASA mat Participatioun vun der Europäescher Weltraumagence, gouf de 6. September gestart. Dem XRISM seng Missioun ass d'Röntgenwellelängte mat onendlecher Präzisioun z'entdecken an d'Wëssenschaftler banebriechend nei Liesunge vu waarmen an energesche Plazen am Universum ze bidden. Am Géigesaz zu existéierende Röntgenteleskope kann XRISM verschidde Faarwen vum Röntgenlicht ënnerscheeden, wat e Räichtum vun Informatioun opmaacht. Säin Instrument detektéiert Röntgenstrahlen duerch kleng Temperaturverschiebungen, wat et erlaabt chemesch Elementer ze identifizéieren déi an Objeten präsent sinn an d'Geschwindegkeete vun de Gasbewegungen ze liesen. De Satellit zielt fir eng nei Vue op de waarmen an energesche Universum ze bidden, stellar Explosiounen, Schwaarze Lach Interaktiounen a Galaxiëkoup Fusiounen an eemolegen Detail ze observéieren. D'Wëssenschaftler vun der University of Chicago analyséieren dem XRISM seng éischt Observatioune vu massive Galaxiscluster a Gruppen, an der Hoffnung d'Interaktiounen tëscht supermassive schwaarze Lächer an hire Gaaschtgalaxien ze verstoen. XRISM wäert och Iwwerfloss vu chemeschen Elementer moossen an déi aktuell chemesch Zesummesetzung vum Universum weisen. E Satellit lancéiere fir Röntgenobservatiounen aus dem Weltall stellt eng bedeitend Erausfuerderung duer, well d'Äerdatmosphär Röntgenstrahlen blockéiert. Dëst ass de véierte Versuch fir en ähnlechen Satellit erfollegräich ze starten an ze bedreiwen, a Wëssenschaftler sinn optimistesch iwwer dem XRISM säi Potenzial.

Quellen:

- Universitéit vu Chicago. "XRISM Satellit lancéiert fir den Universum a verschiddene Faarwen vun Röntgenstrahlen ze studéieren." Phys.org. Opgeholl 11 September 2023